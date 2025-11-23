Σχολεία... σε κοντέινερ: Η Πάτρα και το Αίγιο σε στεγαστική κρίση;

Η στεγαστική κρίση δεν χτυπά μόνο τα νοικοκυριά, χτυπά και τα σχολεία της χώρας. Στην Πάτρα, 22 αίθουσες λειτουργούν σε κοντέινερ και 30 νηπιαγωγεία σε ενοικιαζόμενα κτίρια, ενώ στο Αίγιο, το 4ο Δημοτικό και το 2ο Γενικό Λύκειο στεγάζονται εξ ολοκλήρου σε κοντέινερ εδώ και 30 χρόνια, από τον σεισμό του 1995.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Χιλιάδες σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σε προκάτ ή προσωρινές εγκαταστάσεις, καθώς η κατασκευή νέων σχολείων μπλοκάρεται από την πολύπλοκη κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτουν "Τα Νεα"

Οι «προσωρινές λύσεις» των κοντέινερ έχουν γίνει μόνιμες για ολόκληρες γενιές μαθητών, με αποτέλεσμα η μαθησιακή εμπειρία να πλήττεται σοβαρά από την έλλειψη κατάλληλων υποδομών.

Οι σεισμοί, όπως δείχνει η εμπειρία, δημιουργούν κακό προηγούμενο. Στην Κεφαλονιά, το 2ο και το 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου βρίσκονται έντεκα χρόνια σε κοντέινερ μετά τους σεισμούς του 2014, ενώ επίσης στο ΓΕΛ Ληξουρίου και στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μεσοβουνίων χρησιμοποιούνται κοντέινερ στον προαύλιο χώρο.

Με δεδομένη την έλλειψη επίσημης καταγραφής και τη χρονίζουσα αδράνεια των αρμοδίων, η σχολική στεγαστική κρίση παραμένει άλυτο πρόβλημα, απειλώντας την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.