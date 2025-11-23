Χειμερινό σήμα εκκίνησης στον Χελμό- Οι λευκές «πασπάλες»- ΦΩΤΟ

Άσπρισε ο Χελμός σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας το πρώτο ουσιαστικό σήμα ότι ο χειμώνας πλησιάζει.

Μπορεί το φαινόμενο να μην ήταν έντονο και το τοπίο να μην ντύθηκε πλήρως στα λευκά, ωστόσο η λεπτή στρώση χιονιού που έκανε την εμφάνισή της στις κορυφές και σε διάφορα σημεία των Καλαβρύτων.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η καθαρή χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα προϊδεάζουν για το τι έρχεται, ενώ η περιοχή ετοιμάζεται σιγά-σιγά να υποδεχθεί την επίσημη έναρξη της χειμερινής περιόδου. Το χιόνι, έστω και σε μικρή ποσότητα, αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους λάτρεις του βουνού, που περιμένουν να «στρώσει» για τα καλά.

ΦΩΤΟ: Kalavrytanews.com