Οι πρώτες νιφάδες έπεσαν, το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων ετοιμάζεται

Οι πρώτες νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, δίνοντας μια πρώτη χειμωνιάτικη «πινελιά», προκαλώντας ικανοποίηση σε όσους ανυπομονούν για την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου.

Η ελαφριά χιονόπτωση των τελευταίων ημερών κάλυψε τις κορυφές του Χελμού με ένα λεπτό στρώμα χιονιού, χωρίς όμως -προς το παρόν- να επαρκεί για τη λειτουργία των πιστών. Οι υπεύθυνοι του Χιονοδρομικού σημειώνουν πως, παρότι η εικόνα είναι ενθαρρυντική, θα χρειαστεί να συνεχίσει αυτή η καιρική κατάσταση μέχρι να διαμορφωθούν ιδανικές συνθήκες για σκι και snowboard.

«Είναι ενθαρρυντικό ότι τα πρώτα -έστω και λίγα- χιόνια έπεσαν τόσο νωρίς. Κοιτώντας και τα στατιστικά άλλες δύο-τρεις φορές στην ιστορία, υπάρχουν καταγεγραμμένες χιονοπτώσεις τέτοια εποχή. Ωστόσο, δεν είναι ικανό για να μείνει και να το στρώσει. Πολύ δύσκολο, να έχουμε επαρκή χιονοκάλυψη, νωρίς, για να πούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο προετοιμασίας και πιστεύουμε ότι στα τέλη Νοεμβρίου, θα υπάρχει το απαιτούμενο χιόνι για να ξεκινήσουμε» αναφέρει στο thebest.gr ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Αλέξης Άγριος.

Νέες υποδομές και αναβαθμίσεις

Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται το μεγάλο έργο αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, όπως δήλωσε ο διευθυντής του, τονίζοντας ότι απομένει η ολοκλήρωση της μονάδας του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία βρίσκεται περίπου στο 80%, με στόχο να είναι λειτουργική πριν την έναρξη της φετινής σεζόν. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι ετήσιες συντηρήσεις και πιστοποιήσεις των αναβατήρων, ενώ από φέτος οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους έναν νέο, ζεστό χώρο υποδοχής στην κορυφή της Στύγας, για ένα σνακ ή ένα ρόφημα. Το πέτρινο κτίριο στο κέντρο του Χιονοδρομικού, που προορίζεται για εστιατόριο, αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά, καθώς υπήρξε καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.