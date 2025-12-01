Τιμητική επιλογή αθλητή του Α.Σ. Προαστείου για τη συνοδεία της Ολυμπιακής δάδας

Ο Α.Σ. Προαστείου για τον αθλητή της Γεώργιο Βλάχο ο οποίος συνόδευσε την Ολυμπιακή δάδα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Μεγάλη τιμή και χαρά για τον Αθλητικό Σύλλογο Προαστείου, η επιλογή του αθλητή μας Γεώργιου Βλάχου, πρωταθλητή τοξοβολίας και κάτοχος πολλών πανελληνίων ρεκόρ, για συνοδός της δάδας των ολυμπιακών χειμερινών αγώνων.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Πατρέων και την οργανωτική επιτροπή για την επιλογή του στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους τομείς και σε αυτή την Ολυμπιάδα.