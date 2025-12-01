Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Τιμητική επιλογή αθλητή του Α.Σ. Προαστείου για τη συνοδεία της Ολυμπιακής δάδας

Τιμητική επιλογή αθλητή του Α.Σ. Προαστε...

Σπουδαία διάκριση

Ο Α.Σ. Προαστείου για τον αθλητή της Γεώργιο Βλάχο ο οποίος συνόδευσε την Ολυμπιακή δάδα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Μεγάλη τιμή και χαρά για τον Αθλητικό Σύλλογο Προαστείου, η επιλογή του αθλητή μας Γεώργιου Βλάχου, πρωταθλητή τοξοβολίας και κάτοχος πολλών πανελληνίων ρεκόρ, για συνοδός της δάδας των ολυμπιακών χειμερινών αγώνων.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Πατρέων και την οργανωτική επιτροπή για την επιλογή του στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους τομείς και σε αυτή την Ολυμπιάδα.

Όλες οι αθλητικές ειδήσεις

Η Ολυμπιακή φλόγα φώτισε την Πάτρα - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τοξοβολία Ολυμπιακή δάδα

Sports