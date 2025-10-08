«Χάρτης φοροδιαφυγής»: «Πρωταθλήτρια» η Δυτική Ελλάδα- Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Εκτεταμένα φαινόμενα φοροδιαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσα από τους σαρωτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σε όλη τη χώρα, από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου τα ποσοστά παραβατικότητας καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά. Τα ευρήματα καταδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, σχηματίζοντας έναν γεωγραφικό «χάρτη» της φορολογικής παραβατικότητας στην Ελλάδα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ τα στοιχεία αξιοποιούνται ήδη από τις φορολογικές αρχές για την ενίσχυση της στόχευσης και την αποτροπή της φοροδιαφυγής.

Οι υψηλότερες επιδόσεις φοροδιαφυγής εντοπίστηκαν στη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Στην Πελοπόννησο, ο νομός Κορινθίας κατέγραψε παραβατικότητα 54,02%, ο μεγαλύτερος πανελλαδικά, ενώ στην Κρήτη τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 42,77% στο Λασίθι έως 43,83% στα Χανιά. Αντίθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα παραβατικότητας σημειώθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο, με τη Χίο να βρίσκεται στο 22,34% και τη Λέσβο στο 24,75%, καθώς και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο νομός Κοζάνης καταγράφηκε με 22,28%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το 41% των ελέγχων επικεντρώθηκε σε επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα - εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία και καταλύματα - με ποσοστό παραβατικότητας που ανήλθε στο 33,73%. Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν μόνο σε τυπικές επιχειρήσεις εστίασης, αλλά επεκτάθηκαν και σε δραστηριότητες όπως η ενοικίαση ομπρελών και καθισμάτων στις παραλίες, όπου παρατηρήθηκε εκτεταμένη μη έκδοση αποδείξεων.

Ενδεικτικά, στο Ηράκλειο της Κρήτης, εστιατόριο που δεν είχε διαβιβάσει 18.515 αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ στην πλατφόρμα e-send τιμωρήθηκε με τετραήμερο λουκέτο και βαρύ πρόστιμο. Στην Πάρο, επιχείρηση ξυλουργικών προϊόντων δεν είχε διαβιβάσει επτά αποδείξεις ύψους 111.000 ευρώ, ενώ στη Μύκονο εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που δεν είχαν κόψει αποδείξεις αξίας άνω των 100.000 ευρώ ή είχαν παραλείψει να αποδώσουν ΦΠΑ. Σε ζαχαροπλαστείο των Σερρών βρέθηκαν 13.246 αδήλωτες αποδείξεις, ενώ σε ψητοπωλείο στον Πύργο καταγράφηκαν 6.699 αδιαβίβαστα φορολογικά στοιχεία.

Συνολικά, η ΑΑΔΕ επέβαλε πρόστιμα και σφράγισε για διάστημα από 48 έως 96 ωρών περίπου 300 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της αναψυχής. Επιπλέον, σε 202 περιπτώσεις εντοπίστηκε μη διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές, με τα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε 2,59 εκατ. ευρώ.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρέθηκαν και κομμωτήρια, επιχειρήσεις καλλωπισμού, καθώς και καταστήματα λιανικής, με πολλές από αυτές να αντιμετωπίζουν διήμερο κλείσιμο λόγω μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 55.000 ευρώ. Ανάλογες παραβάσεις εντοπίστηκαν και σε τουριστικές περιοχές όπως Ρόδος, Σαντορίνη, Κέρκυρα, Σίφνος και Σύρος, όπου επιχειρήσεις παραλίας και θαλάσσιων σπορ σφραγίστηκαν για 48 ώρες.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω», που πραγματοποιήθηκε σε ημερόπλοια στη Σαντορίνη, την Κω και άλλα νησιά, αποκάλυψε επίσης σημαντικά περιστατικά απόκρυψης εσόδων.