Ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε τρία πλοία του Gaza Freedom Flotilla

Ο «Στόλος για την Ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) ανακοίνωσε σήμερα (8/10) ότι πλοία του δέχθηκαν επίθεση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κατά τη διάρκεια νέας απόπειρας προσέγγισης της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουλάχιστον τρία σκάφη αναχαιτίστηκαν, ενώ τα μέλη της αποστολής είχαν στόχο να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τον συνεχιζόμενο πόλεμο, που διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο του.

Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.