Ιλίσια: Πώς έγινε η έκρηξη έξω από τη ντισκοτέκ- Τι κατέγραψαν οι μαρτυρίες

Πανικό προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (7/10), γύρω στις 22:00, ισχυρή έκρηξη έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O, επί της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι φέρεται να τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σακούλα, την οποία άφησαν μπροστά στο κατάστημα, πριν τραπούν σε φυγή.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι είδαν τέσσερα άτομα να πετούν κάτι και να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο λίγο πριν την έκρηξη.

Το κατάστημα ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, γεγονός που απέτρεψε τραυματισμούς. Ωστόσο, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη της επιχείρησης και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.