Ιλίσια: Πώς έγινε η έκρηξη έξω από τη ντισκοτέκ- Τι κατέγραψαν οι μαρτυρίες

Το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα της έκρηξης
Πανικό προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (7/10), γύρω στις 22:00, ισχυρή έκρηξη έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O, επί της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι φέρεται να τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σακούλα, την οποία άφησαν μπροστά στο κατάστημα, πριν τραπούν σε φυγή.
Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι είδαν τέσσερα άτομα να πετούν κάτι και να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο λίγο πριν την έκρηξη.
Το κατάστημα ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, γεγονός που απέτρεψε τραυματισμούς. Ωστόσο, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη της επιχείρησης και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Ενδείξεις για εκρηκτικό μηχανισμό - «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο»
Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έρευνα για τα αίτια της έκρηξης πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Κάτοικος της περιοχής μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή λέω "κεραυνός αποκλείεται" και είδαμε τα πυροσβεστικά που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από το περιστατικό και ποιο ήταν το κίνητρό τους.
