Πάνος Ρούτσι: Η αρχή μιας δικαίωσης- Οι εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών

Ρίσκαρε τη ζωή του και βγήκε νικητής

Ο Πάνος Ρούτσι, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, αντίστασης, επιμονής και αξιοπρέπειας, πέτυχε μια νίκη – όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά για όλους όσοι διεκδικούν δικαιοσύνη, διαφάνεια και λογοδοσία. Για 23 ημέρες, η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε στο «σύμβολο» των Τεμπών. Εκεί, πολίτες απ’ όλη τη χώρα ένωσαν τις φωνές τους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών πρέπει να αποκαλυφθεί. Το φως νίκησε το σκοτάδι. Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, όταν είδε ότι η υπόθεση οδηγείται προς κλείσιμο χωρίς τη διαφάνεια και τις αποδείξεις που απαιτεί η δικαιοσύνη, πήρε μια γενναία απόφαση. Ανέλαβε δράση, με κόστος ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Ο στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να εξασφαλιστεί η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθούν με σαφήνεια οι συνθήκες θανάτου του παιδιού του το μοιραίο βράδυ.

Νίκησε ο Πάνος Ρούτσι και η αξιοπρέπεια Ο Ρούτσι, με την απόφασή του να ρισκάρει τη ζωή του, υποχρέωσε το κράτος και τη Δικαιοσύνη να σταθούν αντιμέτωποι με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Η διακοπή της απεργίας πείνας ωστόσο δεν είναι τέλος, αλλά αφετηρία για την αλήθεια. Ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι και κατ επέκταση όλων των συγγενών απέδειξε ότι η αλήθεια μπορεί να επιβληθεί, όταν συνοδεύεται από επιμονή, συλλογικότητα και πίστη. Αυτή είναι η πρώτη νίκη και η απόδειξη πως ακόμη και ένας μόνος άνθρωπος μπορεί να ταράξει την ακινησία ενός ολόκληρου συστήματος.

Η έγκριση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε την έγκριση για διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων για τις οποίες έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Με αυτή τη διαδικασία η κύρια ανάκριση για τα Τέμπη ανοίγει ξανά, ενώ η δικογραφία που θα σχηματιστεί για τις εκταφές και τις τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι ξεχωριστή και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο όταν ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση. Στην περίπτωση όμως που προκύψουν νέα στοιχεία και ποινικές ευθύνες, τότε θα ακολουθηθεί ξεχωριστή δικαστική πορεία. «Το φως νίκησε το σκοτάδι» Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας χθες στους εκπροσώπους Τύπου, ανέφερε πως η απεργία του πατέρα του Ντένις σταμάτησε, διότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους συμβούλους.