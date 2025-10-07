Back to Top
Ιλίσια: Ισχυρή έκρηξη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο- ΦΩΤΟ

Συναγερμός σε Πυροσβεστική και Αστυνομία

Έκρηξη σημειώθηκε στη Μιχαλακοπούλου το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί έχουν υποστεί υλικές ζημιές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ ακόμα παραμένει άγνωστη η αιτία της έκρηξης.

 Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό με αποτέλεσμα να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

Αυτή τη στιγμή οι αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση της έκρηξης, μεταξύ των οποίων και ο εκρηκτικός μηχανισμός από διερχόμενο άτομο.

Πέρα από την Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ, στην περιοχή σπεύδουν και άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

