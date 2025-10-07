Αλλαγές στους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ - Η Ευρώπη καταργεί τις σφραγίδες στα διαβατήρια, πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν, θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 12 Οκτωβρίου 2025, αντικαθιστώντας τις σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Το ΣΕΕ θα καταγράφει τα βιομετρικά δεδομένα των ταξιδιωτών (όπως δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου) καθώς και τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες εισόδου/εξόδου, με σκοπό την απλοποίηση των συνοριακών ελέγχων και την αποτροπή της υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής.

Το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρη τη Ζώνη Σένγκεν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026, με την Ελλάδα να είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα το θέσουν σε εφαρμογή.

Το ΣΕΕ είναι ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφορικής που έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση και την καταγραφή των συνοριακών διελεύσεων για πολίτες εκτός ΕΕ που εισέρχονται στον Χώρο Σένγκεν για βραχυπρόθεσμες διαμονές.

Πότε εφαρμόζεται;

Το ΣΕΕ θα εφαρμοστεί σταδιακά στα σημεία διέλευσης των συνόρων σε διάστημα έξι μηνών, με πλήρη εφαρμογή έως τις 9 Απριλίου 2026.

Βιομετρικά δεδομένα: Την πρώτη φορά που θα διασχίσετε τα εξωτερικά σύνορα μιας χώρας που ανήκει στη Ζώνη Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), θα χρειαστεί να δώσετε δακτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφηθείτε στα σύνορα. Αυτά τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για τρία χρόνια, επομένως δεν θα χρειάζεται να το κάνετε αυτό κάθε φορά που ταξιδεύετε.

Ψηφιακό αρχείο: Αντί για χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίου, θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αρχείο εισόδου και εξόδου σας.

Σκοπός: Το ΣΕΕ στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στα σύνορα, στην πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και στην ευκολότερη ανίχνευση ταξιδιωτών που έχουν υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής τους.

Ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».

Για ποιες χώρες ισχύει;

Το ΣΕΕ ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχυπρόθεσμες διαμονές σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν (δηλαδή τα κράτη-μέλη της ΕΕ, πλην Ιρλανδίας και Κύπρου καθώς και Ελβετία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία).

Αντικαθιστά την παραδοσιακή διαδικασία σφράγισης διαβατηρίου για αυτούς τους ταξιδιώτες στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν.

Ποιοι θα επηρεαστούν;

Όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο της ΕΕ και ταξιδεύουν στις χώρες του χώρου Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Travel Europe, ως βραχυπρόθεσμη διαμονή ορίζεται η διαμονή έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.