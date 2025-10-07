7 θεαματικές εικόνες από την Υπερπανσέληνο που φωτίζει τον ουρανό

Είναι ένα μοναδικό θέαμα για τους λάτρεις του ουρανού! Η Υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου κοσμεί τον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας μια μαγική εικόνα.

Αυτό το ιδιαίτερο φαινόμενο, γνωστό ως Υπερπανσέληνος, κάνει το φεγγάρι να φαίνεται πιο φωτεινό και πιο μεγάλο από το συνηθισμένο. Ο λόγος είναι ότι η Σελήνη, κατά τη συγκεκριμένη στιγμή, κινείται σε τροχιά ελαφρώς πιο κοντά στον άξονα της Γης.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Παράλληλα, η συγκεκριμένη Πανσέληνος έχει κερδίσει και την παραδοσιακή ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon).

Η ονομασία αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με την αγροτική παράδοση, καθώς το φαινόμενο εμφανίζεται κοντά στην φθινοπωρινή ισημερία. Σύμφωνα με την παράδοση, το έντονο φως αυτής της Πανσελήνου βοηθούσε τους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες τους τη νύχτα, εκμεταλλευόμενοι τη «φωτεινή νύχτα» για την ολοκλήρωση της συγκομιδής.