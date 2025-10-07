Το «Σόι σου» επιστρέφει στον Alpha μετά από 6 χρόνια- Το πρώτο trailer

Η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Το σόι σου» και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει.

Έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς «Το σόι σου», οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι στον ALPHA, με νέες περιπέτειες.

Μάλιστα, όλοι τους είναι έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.