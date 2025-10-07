Το «Σόι σου» επιστρέφει στον Alpha μετά από 6 χρόνια- Το πρώτο trailer

Το σίριαλ επιστρέφει με το ίδιο καστ
Η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Το σόι σου» και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει.
Έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς «Το σόι σου», οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι στον ALPHA, με νέες περιπέτειες.
Μάλιστα, όλοι τους είναι έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.
Έξι χρόνια μετά, λοιπόν, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «Το σόι σου», που έχει αγαπηθεί πολύ από το τηλεοπτικό κοινό.
Στη σειρά πρωταγωνιστούν ξανά οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Σοφία Πανάγου, Σόλων Τσούνης, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Γωγώ Καρτσάνα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr