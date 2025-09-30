Το σόι σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων, έξι χρόνια μετά

«Το σόι σου» επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων, φέρνοντας ξανά γέλιο, συγκίνηση και τις πιο ανατρεπτικές οικογενειακές στιγμές.

Ο ηθοποιός Σόλων Τσούνης μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς από το πρώτο τραπέζι της Οικογένειας Χαμπέα.

«Ε ναι!!!! Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός… », έγραψε ο Σόλων Τσούνης.