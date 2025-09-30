Το σόι σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων, έξι χρόνια μετά

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έξι χρόνια μετά οι Χαμπέοι βρίσκονται ξανά γύρω από το ίδιο τραπέζι,
«Το σόι σου» επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων, φέρνοντας ξανά γέλιο, συγκίνηση και τις πιο ανατρεπτικές οικογενειακές στιγμές.
Ο ηθοποιός Σόλων Τσούνης μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς από το πρώτο τραπέζι της Οικογένειας Χαμπέα.
«Ε ναι!!!! Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός… », έγραψε ο Σόλων Τσούνης.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έξι χρόνια μετά οι Χαμπέοι βρίσκονται ξανά γύρω από το ίδιο τραπέζι, έτοιμοι να μπλέξουν σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μόνο αυτοί ξέρουν να δημιουργούν.
Bάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλία, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σόλων Τσούνης, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη, καθώς και η μία από τις δύο κόρες της σειράς του τηλεοπτικού ζεύγους Χαμπέα-Τριανταφύλλου αποτυπώνονται στο στιγμιότυπο που κοινοποιήθηκε στα social media.
