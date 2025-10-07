Σμαράγδα Καρύδη για «Παρά Πέντε»: «Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι ένα επετειακό…»

Στις 26 Σεπτεμβρίου η θρυλική σειρά του MEGA «Παρά Πέντε» έγινε 20 ετών.

Η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ήταν μία από τους πρωταγωνιστές της σειράς, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Η αγαπημένη ηθοποιός στη συνέντευξή της μίλησε για το επιτυχημένο σίριαλ και ρωτήθηκε για το επετειακό επεισόδιο που θα γίνει.

Αναφερόμενη στο «Παρά Πέντε», η Σμαράγδα Καρύδη είπε: «Για το “Παρά Πέντε” θα κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να σας πω πολλά. Ο λόγος που δεν μπορώ να σας πω πολλά δεν είναι επειδή κρατάω μυστικά. Ξέρω τι θα κάνουμε αλλά δεν μπορώ να τα προδώσω όλα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι ένα επετειακό εκεί κοντά στις γιορτές. Όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα».

Ακόμα, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Θα πατήσουμε πάνω στις ιδέες του κοινού και θα κάνουμε κάποια πράγματα, θα κάνουμε και κάποια πράγματα από μόνοι μας. Θα είναι ένα σπονδυλωτό και με fiction και με μη-fiction πράγματα. Θα δείξει και τους χαρακτήρες. Όχι φουλ κανονικό επεισόδιο αλλά θα υπάρχει κάτι».