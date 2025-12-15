Porto Leone: Ο Καπετανάκος µαθαίνει ότι ο Στελάρας είναι ερωτευµένος µε τη γυναίκα του

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 22:30.

Porto Leone: Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 24ο: Ο Γιάμαρης υπό το φως των νέων αποδεικτικών στοιχείων αναγκάζεται να καλέσει στο τµήµα για κατάθεση τον Γρηγόρη και την Γαλήνη. Ο Βούλγαρης µαθαίνοντας όλα αυτά που του έκρυβε τόσο καιρό η Γαλήνη, προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ, όσο ο Γρηγόρης ανυποψίαστος

περνάει το δαχτυλίδι αρραβώνων στην Αγγελική. Ο Καπετανάκος µαθαίνει ότι ο Στελάρας είναι ερωτευµένος µε τη γυναίκα του, ενώ ο Αντρέας πιέζει τη μάνα του να του αποκαλύψει τι σχέση μπορεί να έχει η οικογένεια Βούλγαρη με τα φονικά του Ζήση και του Στράτου.

Porto Leone: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 23ο: Ο Γιάµαρης ανακρίνει τον Γρηγόρη, προσπαθώντας να λύσει τον γρίφο σχετικά µε τη συνάντησή του με τον Ζήση στα ναυπηγεία και με τον θάνατό του. Ο Βούλγαρης νιώθοντας προδοµένος από τη Γαλήνη που έµαθε πρώτη και χειρίστηκε µόνη της όλο το ζήτηµα του Στράτου της ζητά να του πει τι άλλαξε. Η Ξένη αποχαιρετά τον πατέρα της και την Σύρα, κινώντας προς το πλοίο για Πειραιά, την ίδια στιγµή που η Λένα αποφασίζει να κάνει την τελευταία της προσπάθεια να πάρει πίσω το παιδί της. Η συµβολή, όμως, του Ορέστη και όσα θα της αποκαλύψει για το τίµηµα που καλείται να πληρώσει ο Γρηγόρης σε όλη αυτήν την ιστορία θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Ο Στελάρας αποκαλύπτει στον Καπετανάκο όλη την αλήθεια για τα συναισθήµατα που τρέφει για την Αλεξάνδρα, καθώς και για την εξαφάνιση του τετραδίου. Η γλώσσα του, όµως, θα δεθεί κόµπος όταν ο Καπετανάκος, µπροστά στον Αντρέα, του ζητήσει να του πει τι δουλειά έχει βάλει η Αλεξάνδρα την Αγγελική να κάνει στην εταιρεία του Βούλγαρη. Η Αλεξάνδρα, µαθαίνοντας τα τρεχάµατα του Γρηγόρη µε την αστυνοµία και τη «βοήθεια» που ετοιµάζεται να δώσει ο Βούλγαρης στην Καίτη προκειµένου να εξασφαλίσει τη σιωπή της, αποφασίζει να τους στήσει µια παγίδα. Ένα κέρασµα από έναν παλιό πελάτη της… παλιάς Άντζελας, κάνει τον Γρηγόρη να σαστίσει.

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.