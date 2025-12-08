Porto Leone- spoiler: Η Βούλα συναντιέται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Ορέστη

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, "Porto Leone". Δείτε τι θα συμβεί στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στις 22:30.

Porto Leone: Τρίτη 09 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 23ο: Η Γαλήνη ταραγµένη από τον θάνατο του Ζήση, αναρωτιέται αν έκανε καλά που απέκρυψε από τον Γιάµαρη το ραντεβού τους στα ναυπηγεία, ενόσω ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να παραµείνει ψύχραιµος, ετοιµάζει στην Αγγελική µια πρόταση που κανείς δεν περιµένει. Η Βούλα συναντιέται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Ορέστη και µε την παρότρυνση της Λένας καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Την ίδια στιγμή, όσο ο Καπετανάκος προσπαθεί για ακόµη µια φορά να µάθει από την Καίτη την αλήθεια για τις δοσοληψίες της µε τη γυναίκα του και τον Στελάρα, η Αλεξάνδρα βρίσκεται αιχµάλωτη µαζί µε τον Στελάρα από τους άντρες του Ρόζου.

Η Αγγελική µαθαίνει τις υποψίες της Γαλήνης για τη σχέση της µε τον Στράτο και ψάχνει τρόπους για να κρύψει την ταραχή της, ενώ, παράλληλα, εξομολογείται στη Βούλα μισές αλήθειες σχετικά µε την δουλειά που έχει αναλάβει και το σχέδιο της Αλεξάνδρας. Ο Καστίλιας χάνει τη φωτογραφική µηχανή µε την οποία έχει απαθανατίσει τη συνάντηση της Γαλήνης και του Γρηγόρη µε τον Ζήση, ενώ ο Γιάµαρης έχει ήδη ζητήσει να του εµφανίσουν το φιλµ.