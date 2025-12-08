Να μ’ αγαπάς- spolier: Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα

Εξελίξεις και αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς "Να μ’ αγαπάς", που θα προβάλλονται από την Τρίτη 9 έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα ενώ Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 41: Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο. Ο Θεόφιλος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας το διαζύγιό του με την Ζωή, παρά τις αντιρρήσεις του Ορφέα που τον κατηγορεί για όλα όσα έχουν συμβεί. Η Ζωή ψάχνει για δουλειά, μα όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Η Έλλη φέρνει τον Θανάση προ των ευθυνών του. Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα. Η Φωτεινή φτάνει σε σύγκρουση με τον αδελφό της καθώς τολμά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 42: Παρά την προσπάθεια του Άγγελου, η κατάσταση ανάμεσα σε Φωτεινή και Λευτέρη παραμένει τεταμένη. Η Ζωή προσπαθεί μάταια να σβήσει το θυμό της Νικαίτης. Εκείνη επιχειρεί να προσεγγίσει τον Θεόφιλο αλλά η συμπεριφορά του την εξοργίζει οδηγώντας την σε μια πράξη εκδίκησης. Η Σοφία προσπαθεί να πλησιάσει τον Άγγελο όμως εκείνος προχωρά στο επόμενο χτύπημα του κατά των Καλλιγά. Ο Ορφέας έρχεται αντιμέτωπος με την ανακάλυψη της αλήθειας για την ψεύτικη αρρώστια του πατέρα του. Η Άννα πιο αποφασισμένη από ποτέ ανακοινώνει σε όλους την απόφαση της να πάρει διαζύγιο από τον Ορφέα. Όμως αυτή τη φορά η κατάληξη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 43: Η Νικαίτη αποκαλύπτει στην Άννα ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα. Ο Άγγελος «σκάει» τη βόμβα ότι ο Θεόφιλος είναι θεραπευμένος εδώ και δύο χρόνια· ο Ορφέας ξεσπά, του αφαιρεί τον έλεγχο και απαιτεί να ειπωθεί η αλήθεια. Η Άννα, σε σοκ, αρπάζει μαχαίρι: πρώτα απειλεί τη Σοφία στο σπίτι και μετά τον Θεόφιλο στο γραφείο, όπου ο Ορφέας την αφοπλίζει και τη στηρίζει.