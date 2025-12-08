Καλά θα πάει κι αυτό: Ο Πάρις δίνει μάχη για τη ζωή του

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται από Δευτέρα 8 έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Η Μιχαέλα, προσπαθεί να ξεχάσει τη νύχτα πάθους που πέρασε στο σκάφος του Πάρι, χωρίς, όμως, επιτυχία. Από την άλλη, ο Πάρις, μετά το ατύχημα που είχε στο σκάφος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Απόλλωνας και ο Τζόνι δεν φεύγουν στιγμή από δίπλα του. Την ίδια ώρα, ο Αλέκος και η Ρόδω ζουν έναν εφιάλτη: δύο επικίνδυνοι δραπέτες έχουν φτάσει στο Πόρτο Ράφτη. Η Μιχαέλα, η Ελισάβετ και ο αστυνόμος Μιχάλης προσπαθούν να προστατέψουν την οικογένεια, ενώ η Δώρο A.I. εντοπίζει τους φυγάδες.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 35ο. Η Μιχαέλα προσπαθεί να ξεχάσει ανεπιτυχώς τη νύχτα στο σκάφος. Η Τίνα πιέζει τον Τάσο για τα χρήματα της μικρής, την ώρα που εκείνος δέχεται απειλή από τον Λοΐζο και νιώθει το έδαφος να χάνεται κάτω απ’ τα πόδια του. Η Δώρα γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Μιχαέλα και τον Ερρίκο, μεταφέροντας ένα μήνυμα που ανατρέπει την ακεφιά του Ερρίκου. Η Νίκη αντιλαμβάνεται πως οι «πελάτες» της στο μπαρ είναι επικίνδυνοι και ετοιμάζεται για το χειρότερο, διώχνοντας την Ανθή μακριά. Και ο Πάρις…που είναι;

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 36ο. Ο Πάρις νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο Απόλλωνας με τον Τζόνι δεν φεύγουν στιγμή από δίπλα του. Η Χαρίκλεια και η Φιλιώ προσπαθούν να κρατήσουν το ηθικό τους ψηλά με τη βοήθεια του Γκίκα και του Μάκη. Η εμφάνιση του Δήμου, μετατρέπει το σπίτι σε νυχτερινό κέντρο αναμνήσεων! Την ίδια ώρα, ο Αλέκος και η Ρόδω ζουν εφιάλτη: δύο επικίνδυνοι δραπέτες έχουν φτάσει στο Πόρτο Ράφτη, και όλοι φοβούνται πως έρχονται για εκδίκηση. Η Μιχαέλα, η Ελισάβετ και ο αστυνόμος Μιχάλης προσπαθούν να προστατέψουν την οικογένεια, ενώ η Δώρο A.I. εντοπίζει τους φυγάδες.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 37ο. Ο Πάρις αρχίζει να συνέρχεται και ο Απόλλωνας με τον Τζόνι πανηγυρίζουν, αγνοώντας πως η Μιχαέλα βρίσκεται κάπου «κοντά». Η Ρόδω προσπαθεί να ηρεμήσει μετά τα γεγονότα στο μπαρ, αλλά η Δώρο A.I. έχει άλλη άποψη και της οργανώνει live «εκδήλωση» για το κοινό! Ο Αλέκος, τρομαγμένος από τη σκιά των φυγάδων, σχεδιάζει την «αυτοπροστασία» του με τη βοήθεια της τσικουδιάς. Η Νάταλι ετοιμάζεται για ένα μυστικό ραντεβού. Η Ρόδω προσπαθεί να διαχειριστεί τα πλήθη στο μαγαζί και μια Μερόπη στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ενώ στην εταιρεία η Δώρα ανησυχεί για τον μελανιασμένο Ίωνα.