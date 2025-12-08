Ηλέκτρα: «Εγώ είμαι ο δολοφόνος του Σωτήρη Βρεττού»

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 8 έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Ο Νικόλας φεύγει για Γερμανία και επιστρέφει με καταστροφικές διαθέσεις. Το 1974 θα φέρει στην Ηλέκτρα ένα απρόσμενο επισκεπτήριο που θα την ταράξει πολύ… Ο Νικόλας παίρνει την επιμέλεια του παιδιού από τη Φιλιώ, ελπίζοντας να βάλει ένα ακόμα εμπόδιο στον Πέτρο.

Κι ενώ η Τιτίκα παλεύει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, η Φιόνα έχει διαφορετική άποψη. Ο Νικήτας πιέζει τον Παύλο να πάρει πάνω του τον φόνο του Σωτήρη. Ποιο χρέος θα αποφασίσει ο Παύλος πως τον βαραίνει περισσότερο; Απέναντι στην Ηλέκτρα ή απέναντι στην Νεφέλη και το αγέννητο παιδί τους; Ο Νικήτας σφίγγει τα δόντια να μην ουρλιάξει από χαρά.

Το νέο που ‘χει ακούσει από το τηλέφωνο, του επιβεβαιώνει ότι θα καταφέρει να βγάλει την Ηλέκτρα από τη φυλακή. Λίγο μετά, όμως, θα συνειδητοποιήσει αυτό που η Ηλέκτρα δεν τολμά να παραδεχτεί στον εαυτό της: ότι η καρδιά της είναι, ακόμα, δοσμένη στον Παύλο. Η Σοφία ανακουφίζεται βλέποντας ότι δεν είναι έγκυος.

Ο Νικόλας, πηγαίνει στο σπίτι της Φιλιώς απαιτώντας να παντρευτούν και να μεγαλώσουν μαζί τον γιο τους. Σοκαρισμένοι ακούν ο Χάρης με τον Μίμη, τον Παύλο να τους ανακοινώνει: «Εγώ είμαι ο δολοφόνος του Σωτήρη Βρεττού». Ο Παύλος ξημερώνει στο κρατητήριο, με τη Νεφέλη να περνά στιγμές αγωνίας, όταν ξυπνά και δεν τον βρίσκει δίπλα της. Τελικά, αποφυλακίζεται.

Η Ηλέκτρα συνειδητοποιεί πως η χειρότερη φυλακή είναι εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν κάγκελα. Η Μαλάμω στέκεται πάντα κοντά της, φύλακας και άγγελός της. Ο Παύλος διώχνει τον Μίμη που επιμένει να ζητά απαντήσεις για τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Νεφέλη. Την ίδια ώρα, εκείνη, έρχεται αντιμέτωπη, για μια ακόμα φορά, με τα κρυμμένα μυστικά, μέχρι που, λίγο αίμα στο πόδι της, γίνεται αιτία για να νιώσει ξανά τον τρόμο…

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 48ο. Στοίβες από γράμματα συμπαράστασης καταφθάνουν για την Ηλέκτρα. Ιστορίες γυναικών που ταυτίζονται με το δράμα της και λυγίζουν ακόμη και τη Μαλάμω. Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς του ’74 πλησιάζει. Ο Μπόγρης με τη Δανάη μένουν μόνοι σ’ ένα δωμάτιο και έρχονται κοντά. Ο Παύλος με τη Νεφέλη προσπαθούν να σταθούν πλάι-πλάι για το καλό του παιδιού τους, που έρχεται. Άραγε, είναι αυτό το μοναδικό που τους ενώνει; Ο Νικόλας φεύγει για Γερμανία και επιστρέφει με καταστρεπτικές διαθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ο Πέτρος παλεύει να κερδίσει ένα ακόμη χαμόγελο της Φιλιώς. Μία ακόμη μέρα μαζί της. Η Πρωτοχρονιά είναι προ των πυλών. Κάποιοι βάζουν βέρες, ενώ άλλοι τρέμουν για τα στέφανά τους. Το 1974 θα φέρει στην Ηλέκτρα ένα απρόσμενο επισκεπτήριο που θα την ταράξει πολύ. Αλλά ο Νικήτας δεν σταματά να είναι κοντά της και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη…

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 49ο. Ο Νικόλας παίρνει την επιμέλεια του παιδιού από τη Φιλιώ, ελπίζοντας να βάλει ένα ακόμα εμπόδιο στον Πέτρο. Όμως ανοίγει περισσότερα μέτωπα απ’ όσα σκόπευε. Κι ενώ η Τιτίκα παλεύει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, η Φιόνα έχει διαφορετική άποψη: αν βγάλουν τον Νικόλα ακατάλληλο για πατέρα, ίσως μπορέσουν να τον βγάλουν ακατάλληλο και για τη διοίκηση του ναυπηγείου. Θα συμφωνήσει ο Πέτρος με το σχέδιό της; Ο Νικήτας αποφασίζει να τα πει έξω από τα δόντια με τον Παύλο και να τον φέρει αντιμέτωπο με τις ευθύνες του: «Της υποσχέθηκες την ελευθερία της, και τελικά την έκλεισες στο μπουντρούμι», του λέει και τον πιέζει να πάρει πάνω του τον φόνο του Σωτήρη. Ποιο χρέος θα αποφασίσει ο Παύλος πως τον βαραίνει περισσότερο; Απέναντι στην Ηλέκτρα ή απέναντι στη Νεφέλη και το αγέννητο παιδί τους; Το τηλέφωνο του Νικήτα χτυπά… Ο Παύλος έχει να του κάνει μια ανακοίνωση.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου2025

Επεισόδιο 50ό. Ο Νικήτας σφίγγει τα δόντια να μην ουρλιάξει από χαρά. Το νέο που έχει ακούσει από το τηλέφωνο, του επιβεβαιώνει ότι θα καταφέρει να βγάλει την Ηλέκτρα από τη φυλακή. Τη γυναίκα που έχει δώσει ξανά ορμή στη ζωή του. Λίγο μετά, όμως, σ’ ένα άλλο τηλεφώνημα, θα συνειδητοποιήσει αυτό που η Ηλέκτρα δεν τολμά να παραδεχτεί στον εαυτό της: ότι η καρδιά της είναι, ακόμα, δοσμένη στον Παύλο. Ο Νικόλας μιλάει στους εργάτες του ναυπηγείου, ζητώντας τους να τον βοηθήσουν για να μείνει η επιχείρηση στα χέρια των Βρεττών. Η Ουρανία έτοιμη να εκραγεί επιτίθεται στον Βασίλη, που στέκει στο πλάι του. Γιατί, όμως, τον χαστουκίζει; Γιατί στην Αθήνα, η Δανάη προκαλεί τον Μπόγρη να κάνει το ίδιο; Αντ’ αυτού εκείνος, πετά τα κλειδιά του σπιτιού του από το παράθυρο. Πώς θα βγουν από εκεί; Η Σοφία ανακουφίζεται βλέποντας ότι δεν είναι έγκυος. Ο Κυριάκος, όμως, της το ξεκαθαρίζει: θα παντρευτούν με τον Τέλη όπως και να ‘χει. Στης Ζωής, ο Βασίλης πίνει και θέλει να πιει και παραπάνω. Βγαίνει οργισμένος και πέφτει πάνω στον Πέτρο και στη Φιλιώ. Της εύχεται για τους αρραβώνες της, καλή τύχη. Το ίδιο βράδυ ο Νικόλας, θα ορμήσει στο σπίτι της Φιλιώς, ασθμαίνοντας: θέλει να παντρευτούν και να μεγαλώσουν μαζί τον γιο τους. Η Φιλιώ τον κοιτά σοκαρισμένη. Σοκαρισμένοι ακούν και ο Χάρης με τον Μίμη, τον Παύλο να τους ανακοινώνει: «Εγώ είμαι ο δολοφόνος του Σωτήρη Βρεττού».

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 51ο. Ο Παύλος ξημερώνει στο κρατητήριο, με τη Νεφέλη να περνά στιγμές αγωνίας, όταν ξυπνά και δεν τον βρίσκει δίπλα της. Τελικά, αποφυλακίζεται. Παρ’ όλα αυτά, η κράτησή του προκαλεί μεγάλη ένταση στη Δόμνα και στον Στέργιο. Η Νεφέλη δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Ο Παύλος, τελικά, γυρίζει σπίτι, χωρίς να έχει πετύχει τον σκοπό του. Να βγάλει, δηλαδή, την Ηλέκτρα από τη φυλακή. Το επόμενο κομμάτι της θεραπείας είναι ένα μαγνητόφωνο. Τι θα συμβεί μ’ αυτό; Όπως και με την πρόταση δωροδοκίας του Κωνσταντή από τη Φιόνα, για να προωθήσει τον Πέτρο; Θα τη δεχτεί ο παλιός εραστής της; Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν πίσω από την πλάτη του, ο Πέτρος, ετοιμάζει τον γάμο του με τη Φιλιώ. Και η Δανάη συναντά την Καίτη. Όπως συναντά η Ηλέκτρα τις μνήμες της, μέσω της θεραπείας με το μαγνητόφωνο. Ο Παύλος δεν έχει φύγει στιγμή από το μυαλό της, όπως κι αυτή από το δικό του.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 52ο. Η Ηλέκτρα συνειδητοποιεί πως η χειρότερη φυλακή είναι εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν κάγκελα. Η Μαλάμω στέκεται πάντα κοντά της, φύλακας και άγγελός της. Ο Παύλος διώχνει τον Μίμη που επιμένει να ζητεί απαντήσεις για τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Νεφέλη. Την ίδια ώρα, εκείνη, έρχεται αντιμέτωπη, για μία ακόμα φορά, με τα κρυμμένα μυστικά, μέχρι που, λίγο αίμα στο πόδι της, γίνεται αιτία για να νιώσει ξανά τον τρόμο. Η Δανάη και η Ηλέκτρα προσπαθούν γιατρέψουν τα τραύματα και τις πληγές τους στο επισκεπτήριο της φυλακής. Στο αρχοντικό της, η Φιόνα στήνει το σχέδιο, με το οποίο θα εξοντώσει τον Νικόλα, ενώ ο Πέτρος αρνείται να παίξει βρώμικα. Ποια πόρτα θα χτυπήσει η Καρτάλη για να βρει συμμάχους; Οι προθέσεις του Νικήτα ανησυχούν τη Δόμνα και τον Στέργιο. Ο ίδιος, απτόητος, επιστρατεύει τον Νότη, για μια μετωπική σύγκρουση με κάποιον που μπορεί να αλλάξει την τύχη της Ηλέκτρας. «Αυτός είναι το κλειδί. Και η τελευταία μας ελπίδα…» του λέει ο Νικήτας.