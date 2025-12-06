Η Κέιτι Πέρι ανέβασε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με τον Τζάστιν Τριντό ως ζευγάρι

Η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες κοινές φωτογραφίες της με τον Τζάστιν Τριντό από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία, λίγες ημέρες μετά το πρώτο τους διπλωματικό ραντεβού ως ζευγάρι. Κατά την επίσκεψή τους, συναντήθηκαν για μεσημεριανό γεύμα με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, και τη σύζυγό του, Γιούκο.

Το Σάββατο (6/12), η ποπ σταρ μοιράστηκε έναν καρουζέλ φωτογραφιών και βίντεο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, συνοδευόμενο από την λεζάντα: «Στιγμές από την περιοδεία στο Τόκιο και άλλα».

Δείτε την ανάρτησή της: