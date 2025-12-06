Η Κέιτι Πέρι ανέβασε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με τον Τζάστιν Τριντό ως ζευγάρι

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας
Η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες κοινές φωτογραφίες της με τον Τζάστιν Τριντό από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία, λίγες ημέρες μετά το πρώτο τους διπλωματικό ραντεβού ως ζευγάρι. Κατά την επίσκεψή τους, συναντήθηκαν για μεσημεριανό γεύμα με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, και τη σύζυγό του, Γιούκο.
Το Σάββατο (6/12), η ποπ σταρ μοιράστηκε έναν καρουζέλ φωτογραφιών και βίντεο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, συνοδευόμενο από την λεζάντα: «Στιγμές από την περιοδεία στο Τόκιο και άλλα».
Δείτε την ανάρτησή της:
Στα τέλη Οκτωβρίου, το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του, όταν εμφανίστηκε μαζί, βγαίνοντας από το καμπαρέ Le Crazy Horse στο Παρίσι για τα γενέθλια της Πέρι.
Η Πέρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον Βρετανό ηθοποιό Όρλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει μία πεντάχρονη κόρη, την Ντέιζι Ντοβ Μπλουμ, την 4η Ιουλίου.
Από την άλλη, ο Τριντό είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του από την επί 18 χρόνια σύζυγό του, πρώην μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια Σοφί Γκρεγκουάρ, τον Αύγουστο του 2023. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005 και έχουν τρία παιδιά.
