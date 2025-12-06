Η Γη της ελιάς- spolier: Ο Μανώλης εισβάλει σε ένα σπίτι και σκορπά τον θάνατο

Συγκλονιστικές εξελίξεις που καθηλώνουν το κοινό έρχονται στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς». Δείτε τι θα συμβεί στα επεισόδια από την Κυριακή 7 έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Γη της ελιάς: Κυριακή 07 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 60: Ο Στέφανος θορυβείται από τη διαθήκη της Σοφίας και συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το πώς να κινηθεί. Η Βασιλική επιστρέφει στη Μάνη και τα βάζει με όλους επειδή ήξεραν για το συμβάν και δεν την ενημέρωσαν εσκεμμένα, ενώ εκείνη ήθελε να συμπαρασταθεί στη μικρή Μαλένα που την έχει αγαπήσει πολύ. Η Δάφνη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της όταν ο εκβιαστής τής ζητάει αυτή τη φορά 20.000 ευρώ. Η Χριστιάνα βάζει και δεύτερο δικηγόρο στην υπόθεση του Μιχάλη, παρά τη θέλησή του, με αποτέλεσμα να τσακωθούν άσχημα. Ο Λυκούργος, από την άλλη μεριά, δεν δέχεται να συνεργαστεί με κανέναν και παραιτείται. Ο Αντώνης αποφασίζει να καθαιρέσει τον Δημοσθένη και να αναβαθμίσει την Αμαλία. Ο Κωνσταντίνος βγαίνει από το μπάνιο κι εκείνη την ώρα μπαίνει στο σπίτι η Αριάδνη απροειδοποίητα, με κλειδιά που της έχει δώσει η Ισμήνη. Μετά από αυτό, ο Κωνσταντίνος έξαλλος μετακομίζει στου Λυκούργου και τσακώνεται με την Ισμήνη που έδωσε τα κλειδιά στην Αριάδνη. Η Κούλα ενημερώνει την Ασπασία πως η επέμβαση του Δημοσθένη δεν πήγε καλά και δεν θα ξαναπερπατήσει. Ο Μιχάλης, μετά από εντολή της Μαρουσώς, δέχεται επίθεση μέσα στη φυλακή. Η Μαλένα, μέσω της παιδοψυχολόγου, μαθαίνει την αλήθεια πως η μητέρα της πέθανε.

Γη της ελιάς: Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 61: Η Αριάδνη είναι αποφασισμένη να μείνει με την Ισμήνη, αγνοώντας τις αντιρρήσεις του Κουράκου ο οποίος της κάνει μεγάλη σκηνή, αλλά δεν καταφέρνει να τη μεταπείσει. Ο Στέφανος, απελπισμένος, προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη Μαλένα που θρηνεί τη μαμά της και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει το θλιβερό γεγονός. Ο Μιχάλης είναι άσχημα τραυματισμένος από τους συγκρατούμενούς του και αρνείται να δει τη Χριστιάνα στο επισκεπτήριο. Η Χριστιάνα, από την άλλη, αναθέτει στον Αντώνη να πιέσει τη Μαρουσώ προκειμένου να ξεμπλέξει τον Μιχάλη από τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Παυλής έρχεται, για μία ακόμη φορά, σε σύγκρουση με τον Στάθη και η Ερωφίλη απαιτεί από την Αλεξάνδρα να συγκρατήσει τον ανιψιό της. Η Μαλένα θέλει να δει τη Στελλίτσα και ο Στέφανος αναγκαστικά την πηγαίνει στο σπίτι της Βασιλικής, όμως η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ο Μανώλης ακούει στην τηλεόραση για μία περίπτωση κακοποίησης και δεν σκοπεύει να την αφήσει να περάσει έτσι. Η Δάφνη αποφασίζει να εξομολογηθεί στη Χριστιάνα όλη την αλήθεια για το παρελθόν της και την παρακαλεί να τη βοηθήσει να πάρει το μωρό και να φύγει κρυφά από την Κρήτη

Γη της ελιάς: Τρίτη 09 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 62: Η Χριστιάνα είναι αποφασισμένη να προστατέψει τη Δάφνη κι έτσι ζητάει τη βοήθεια του Αντώνη για να εντοπίσουν τον εκβιαστή, ενώ του δίνει εντολή να «τακτοποιηθεί» οριστικά το ζήτημα. Την ίδια ώρα, ο Τζον κι η Αθηνά πιάνουν τη Φιλιώ να λέει ακόμη ένα ψέμα κι αποφασίζουν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της. Ο Πότης, πιστεύοντας πως η Ασπασία είναι η γυναίκα που θα μπορούσε τον κάνει ευτυχισμένο, ξεκινά ένα αδέξιο αλλά τρυφερό φλερτ, προκαλώντας γέλιο στον Λυκούργο και την Άννα. Η πίεση που άσκησε ο Αντώνης πιάνει τόπο, αφού η Μαρουσώ ψάχνει τρόπο για να «ξελασπώσει» τον Μιχάλη. Ο Παρασκευάς και η Φρύνη καταστρώνουν ένα σχέδιο για να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο. Έτσι, μια ψεύτικη αφορμή για να συναντηθούν αρκεί για να αποδείξει πως αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλον, είναι πολύ έντονο. Ο Μανώλης εισβάλει σε ένα σπίτι και σκορπά τον θάνατο, στο όνομα της δικής του «δικαιοσύνης». Η Αλεξάνδρα παρατηρεί ένα περίεργο σημάδι στο σώμα της Χριστιάνας, το οποίο ανοίγει την πόρτα σε αποκαλύψεις που κανείς στην οικογένειά της δεν είναι έτοιμος να ακούσει.