GNTM - Γυναικεία υπόθεση η πρώτη αποχώρηση στην τελική 10αδα: «Ήταν η ώρα της»

Ποια αποχώρησε
Πλάι σε δυο πρώην παίκτες του GNTM, την Κάτια Ταραμπανκό και τον Έντουαρντ Γεωργίου, κλήθηκαν τα επίδοξα μοντέλα να ποζάρουν στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι μόδας που ήρθε μέσω του STAR στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.
Μια καθ’ όλα απαιτητική δοκιμασία η οποία και φάνηκε από νωρίς ότι θα προβληματίσει ιδιαίτερα κάποιους παίκτες, μιας και τα σχόλια που άκουγαν στο σετ δεν ήταν ιδιαιτέρως θερμά.
Δυο εξ αυτών, λοιπόν, ήταν η Ελένη και η Μιχαέλα τις οποίες και ο Άγγελος Μπράτης, ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Λάκης Γαβαλάς μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου πέταξαν στον τάκο με αποτέλεσμα να είναι με το ένα πόδι εκτός διαγωνισμού στο τελευταίο μέρος του νέου επεισοδίου.
Στον αντίποδα, δε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε σε όλους πως την καλύτερη λήψη κατόρθωσε να πετύχει σ’ αυτή τη δοκιμασία ο Μιχάλης με την Ξένια να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.
“Έχω μόνο μία φωτογραφία στα χέρια μου, είστε δύο απέναντι μου. Ένα κορίτσι θα αποχωρήσει οριστικά σήμερα από το σπίτι του GNTM και το άλλο θα περάσει στο Top 9 του διαγωνισμού” σημείωσε χαρακτηριστικά το εντυπωσιακό μοντέλο και παρουσιάστρια έχοντας απέναντι της δυο εκ των 10, ως τότε, φιναλίστ του ριάλιτι μόδας. Και η νέα αποχώρηση είχε το όνομα της… Ελένης!
“Νομίζω πως ήταν η ώρα της. Όσο να ‘ναι στα σετ δεν την έβλεπα να το ευχαριστιέται τόσο και νομίζω ότι και η ίδια το περίμενε πως κάποια στιγμή θα φύγει. Δεν θεωρώ ότι έχει τη νοοτροπία κάποιου για να φτάσει πιο πέρα” τόνισε, μεταξύ άλλων, η Ξένια στην κάμερα του GNTM.
