GNTM - Γυναικεία υπόθεση η πρώτη αποχώρηση στην τελική 10αδα: «Ήταν η ώρα της»

Πλάι σε δυο πρώην παίκτες του GNTM, την Κάτια Ταραμπανκό και τον Έντουαρντ Γεωργίου, κλήθηκαν τα επίδοξα μοντέλα να ποζάρουν στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι μόδας που ήρθε μέσω του STAR στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Μια καθ’ όλα απαιτητική δοκιμασία η οποία και φάνηκε από νωρίς ότι θα προβληματίσει ιδιαίτερα κάποιους παίκτες, μιας και τα σχόλια που άκουγαν στο σετ δεν ήταν ιδιαιτέρως θερμά.

Δυο εξ αυτών, λοιπόν, ήταν η Ελένη και η Μιχαέλα τις οποίες και ο Άγγελος Μπράτης, ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Λάκης Γαβαλάς μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου πέταξαν στον τάκο με αποτέλεσμα να είναι με το ένα πόδι εκτός διαγωνισμού στο τελευταίο μέρος του νέου επεισοδίου.