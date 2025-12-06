Τηλεθέαση 5/12: Το «Σόι» παίζει μόνο του μπάλα στην prime time

«Λευκή σημαία» απέναντι στο “Σόι” φαίνεται πως έχει σηκώσει ο ανταγωνισμός τα βράδια της Παρασκευής.

Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha επέστρεψε μετά από 6 χρόνια με νέα επεισόδια και εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης και ένα-ένα τα προγράμματα που κλήθηκαν να το αντιμετωπίσουν έχουν πια… εξαφανιστεί.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοφιλής κωμική σειρά σημείωσε ποσοστό 25% στο δυναμικό κοινό (18-54) έναντι 10,7% του GNTM και 7,8% του “Εκατομμυριούχου”, ενώ το τηλεπαιχνίδι με την Ευγενία Σαμαρά στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 1%.

Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, όπου το “Σόι” κατέγραψε τηλεθέαση 24,2% για λογαριασμό του Alpha. Την ίδια ώρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδινε στον ΑΝΤ1 μερίδιο 11,8% και το GNTM 8,5% στο Star. Στο 1,4% το ποσοστό για τη Δημόσια Τηλεόραση.

Αξίζει να σημειωθεί πως MEGA και ΑΝΤ1 πρόβαλαν ελληνική ταινία στο 21:00-23:00, ενώ το επεισόδιο του The Voice στον ΣΚΑΪ ήταν best-of.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 25%

GNTM – 10,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 7,8%

Στην πίεση – 1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 24,2%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,8%

GNTM – 8,5%

Στην πίεση – 1,4%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

zappit.gr