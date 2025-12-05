Θοδωρής Μαραντίνης: «Δεν είμαι ερημίτης, προστατεύω την προσωπική μου ζωή»

Συνέντευξη στο After Dark και τον Θέμη Γεωργαντά παραχώρησε ο Θοδωρής Μαραντίνης και η οποία θα προβληθεί το Σάββατο το βράδυ στο Open.

Σήμερα, στο Happy Day προβλήθηκε ένα μικρό απόσπασμα.

«Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω! Αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει στο βαθμό που μπορώ προσωπικό. Το προστατεύω! Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό για μένα, έχω και μεγάλα παιδιά…

Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό», είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης.