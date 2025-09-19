Θοδωρής Μαραντίνης: Βάζει τέλος στη διαμάχη με τη Σίσσυ Χρηστίδου

Καλεσμένος στην εκπομπή "Super Κατερίνα" ήταν ο frontman των Onirama, Θοδωρής Μαραντίνης και μίλησε για το διαζύγιο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, όντας γονείς δύο αγοριών, του Φίλιππου Ραφαήλ και του Μιχαήλ Άγγελου, την εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη τους και την απόφασή του να βάλει μία άνω τελεία στους Onirama.

"Oι Onirama είναι οικογένειά μου. 25 χρόνια. Όλο αυτό ήταν πολύ γεμάτο και μας χάρισε πολύ όμορφες στιγμές, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτώ να κάνω κάτι μόνος μου. Μετά το καλοκαίρι όμως, έχω μπει σε μια φάση που θέλω να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου σε όλα, αρχίζω και ετοιμάζω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω μόνος μου. Θα μπει μια άνω τελεία στους Onirama. Νιώθω ότι είναι καλό και αναγκαίο για τη δική μου ψυχή αυτή τη στιγμή", είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Αναφερόμενος στο διαζύγιο του από τη Σίσσυ Χρηστίδου, τόνισε: "Μετά από έναν χωρισμό υπάρχουν μεταπτώσεις. Αρχικά μπορεί να υπάρχει θυμός, πόνος, μπορεί να υπάρχει προβληματισμός και αγωνία για το μέλλον, τι θα γίνει με τα παιδιά, οπότε νομίζω ότι είναι λογικό δύο άνθρωποι να περάσουν από διάφορα. Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος και εγώ αυτό κρατάω τώρα, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά. Είναι η μητέρα των παιδιών μου και αυτό υπάρχει μόνο", ανέφερε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Και πρόσθεσε: "Στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ να περνούν χρόνο και με τη μαμά τους και με τον μπαμπά τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο κάθε μικρόκοσμος του κάθε Μαραντίνη και της κάθε Χρηστίδου δεν αφορά και κανέναν. Εγώ βρίσκομαι στη φάση που έχω βάλει την τελεία και ξεκινάω τη ζωή μου ξανά".

Σχετικά με τη δικαστική διαμάχη στην οποία είχε εμπλακεί με την πρώην σύζυγό του, είπε: "Αυτό έχει τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας και κάπως επαναλαμβάνεται και ανατροφοδοτείται, πήρα μία απόφαση μέσα στο καλοκαίρι, μετά από πολλά χρόνια και αρκετή ταλαιπωρία, και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να αλλάξω σελίδα. Να προχωρήσω μπροστά. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Όπως κάθε σχέση, κάθε γονεϊκή σχέση. Δεν θέλω να το συζητάω. Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό. Έχω κάνει μία πρόταση να κλείσουν όλα. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Ο μεγάλος μας γιος είναι σχεδόν 18 ετών, έτοιμος για σπουδές. Δεν έχει νόημα. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά".