Στην Ύδρα ο ο Μπραντ Πιτ -«I love it here» είπε χαμογελαστός και χαλαρός

Ο Μπραντ Πιτ συνοδευόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, οι οποίοι φρόντιζαν διακριτικά για την ομαλή μετακίνησή του.

Ντυμένος απλά και χωρίς ίχνος βιασύνης, έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα που συνοδεύει μια τόσο απαιτητική παραγωγή.

Το Πρώτο Θέμα τον συνάντησε τη στιγμή που αποχωρούσε από το καμαρίνι του, προκειμένου να μεταφερθεί στην κατοικία όπου διαμένει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ύδρα για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

«I love it here» είπε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Μπραντ Πιτ από την Ύδρα , όπου βρίσκεται για τις ανάγκες γυρισμάτων της νέας κινητογραφικής του ταινίας.

Τα γυρίσματα στο λιμάνι

Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας, το οποίο έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στη δεκαετία του ’80 για τις ανάγκες της νέας διεθνούς παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Η προσπάθεια της παραγωγής να αποδώσει με απόλυτη πιστότητα την εικόνα εκείνης της εποχής είναι εντυπωσιακή και εκτείνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Εκτός από το «λουκέτο» που μπήκε στα καταστήματα του λιμανιού – κατόπιν συμφωνίας και αποζημίωσης των επαγγελματιών - ένα από τα μαγαζιά έχει μετατραπεί σε παλαιού τύπου κρεοπωλείο.

Στο εσωτερικό του έχουν τοποθετηθεί πραγματικά κρέατα, κρεμασμένα σε τσιγκέλια, ενώ οι τιμές είναι γραμμένες σε δραχμές, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει αυθεντικά την ελληνική αγορά προηγούμενων δεκαετιών.

Την ίδια ώρα, το λιμάνι παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική όψη από τη συνηθισμένη.

Όλα τα σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη έχουν απομακρυνθεί και στη θέση τους έχουν δέσει παραδοσιακές ψαρόβαρκες, προκειμένου το σκηνικό να αποδίδει την παλιά Ύδρα, όπως ακριβώς απαιτεί το σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι της παραγωγής έχουν ζητήσει από τους ψαράδες να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με δημοσιογράφους και να μην αποκαλύψουν ούτε λεπτομέρειες του σεναρίου.

Ωστόσο, η παρουσία των ψαρόβαρκων δίπλα στα θαλάσσια ταξί φαίνεται ότι προκάλεσε δυσφορία σε ορισμένους επαγγελματίες, καθώς ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί διαμαρτύρονται ότι δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση μαζί τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το πώς θα μπορέσουν να εργαστούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.