Τηλεθέαση: Διπλή πρωτιά στην prime time για τη σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο»

Διπλή πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε το «Μια νύχτα μόνο» το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου.

Η επιτυχημένη σειρά του Mega σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στην prime time κι έκοψε πρώτη το νήμα τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το «Μια νύχτα μόνο» σημείωσε μέσο όρο 18,5% και ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας με 15,5%. Η Γη της Ελιάς είχε 14,5%, το Porto Leone 14,3%, το Grand Hotel 10,1%, η Φάρμα 9,4%, το Wall 7,2%, το Παιδί 2,8%, το Real View 2,5% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» 1,7%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το «Μια νύχτα μόνο» είχε μέσο όρο 19,9%, η Γη της Ελιάς 19,3%, ο Άγιος Έρωτας 17,4%, το Grand Hotel 14,2%, το Porto Leone 13,9%, η Φάρμα 8,5%, το Wall 6,5%, το Παιδί 2,7%, το Real View 2,5% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» 1,6%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μια νύχτα μόνο – 18,5%

Άγιος Έρωτας – 15,5%

Γη της Ελιάς – 14,5%

Porto Leone – 14,3%

Grand Hotel – 10,1%

Φάρμα – 9,4%

The Wall – 7,2%

Το παιδί – 2,8%

Real View – 2,5%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μια νύχτα μόνο – 19,9%

Γη της Ελιάς – 19,3%

Άγιος Έρωτας – 17,4%

Grand Hotel – 14,2%

Porto Leone – 13,9%

Φάρμα – 8,5%

The Wall – 6,5%

Το παιδί – 2,7%

Real View – 2,5%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,6%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.