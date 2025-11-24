Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην prime time την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Για μια ακόμα φορά στην αρένα για την κορυφή στα νούμερα τηλεθέασης ρίχθηκαν τα βαριά χαρτιά της prime time των τηλεοπτικών σταθμών το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025.

Μάλιστα, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει τόσο μυθοπλασία όσο και το The Voice αλλά οι πίνακες τηλεθέασης είχαν μόνο έναν νικητή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, στο δυναμικό κοινό κατόρθωσε να αποσπάσει το μεγαλύτερο μερίδιο των τηλεθεατών το μουσικό τάλεντ σόου The Voice στον ΣΚΑΪ με ποσοστό 17.1%.

Όσον αφορά, δε, το γενικό σύνολο εκεί βρέθηκε στην κορυφή το σίριαλ “Μια νύχτα μόνο” στο MEGA με ποσοστό 20,1%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 17,1%

IQ160 – 13,5%

Τα φαντάσματα – 13,2%

Μια νύχτα μόνο – 12,4%

Γη της Ελιάς – 9,2%

Ο Δικαστής – 6,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μια νύχτα μόνο – 20,1%

The Voice – 19,9%

Γη της Ελιάς – 18,2%

IQ160 – 11,8%

Τα φαντάσματα – 11,1%

Ο Δικαστής – 7,1%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

ΠΗΓΗ zappit.gr