Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Τηλεθέαση 18/11: Πικρή η Τρίτη – Τα νούμερα

Τηλεθέαση 18/11: Πικρή η Τρίτη – Τα νούμερα

Αναλυτικά το δυναμικό κοινό

Η Τρίτη της 18ης Νοεμβρίου αποδείχθηκε… πικρή για αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς οι μετρήσεις τηλεθέασης έφεραν ανατροπές, απώλειες και απρόσμενους «νικητές».

Τα νούμερα της ημέρας φωτίζουν τόσο τις δυναμικές μεταξύ των καναλιών όσο και τις μετατοπίσεις στο ενδιαφέρον του κοινού, που συνεχίζει να εκπλήσσει με τις επιλογές του.

Διαβάστε περισσοτερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Παντελής Καστανίδης: Ποιος είναι ο Πατρινός που φλερτάρει με τη Eurovision- Τι λέει στο thebest.gr

Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τηλεθέαση

Spotlight