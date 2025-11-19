Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Στο δείπνο συμμετείχαν 120 άτομα, σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού, πολιτικού και αθλητικού κόσμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε ένα επίσημο δείπνο το βράδυ της Τρίτης στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλές δημοφιλείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας με μια εντυπωσιακή selfie δίπλα στον Έλον Μασκ και κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, στο επίσημο δείπνο που οργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Συνολικά, στο δείπνο παρακάθισαν 120 άτομα, εκ των οποίων 30 προέρχονταν από τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία. Η Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μεταμορφώθηκε για την περίσταση σε ένα λαμπερό σκηνικό, με μακριά τραπέζια φωτισμένα με κεριά, σε ένα δείπνο που συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και τον αθλητικό κόσμο.

Ο πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε από τον τεχνολογικό επενδυτή Ντέιβιντ Σακς, περιλάμβανε επίσης τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ. «Υπέροχη βραδιά», σχολίασε ο Σακς στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Τραμπ απέδωσε φόρο τιμής στον 40χρονο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σε ένα δείπνο που συγκέντρωσε μερικά από τα πιο πλούσια και αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον Λευκό Οίκο, όπως ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ, ο Ζένσεν Χουάνγκ, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο Ρονάλντο, που αγωνίζεται στην Αλ-Νασρ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ήταν μέρος της σαουδαραβικής αποστολής και νωρίτερα εθεάθη με μαύρο σμόκιν, καθισμένος δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Μασκ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντι. Βανς.

Reuters