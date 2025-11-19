Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Στο δείπνο συμμετείχαν 120 άτομα, σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού, πολιτικού και αθλητικού κόσμου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε ένα επίσημο δείπνο το βράδυ της Τρίτης στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλές δημοφιλείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας με μια εντυπωσιακή selfie δίπλα στον Έλον Μασκ και κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, στο επίσημο δείπνο που οργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Συνολικά, στο δείπνο παρακάθισαν 120 άτομα, εκ των οποίων 30 προέρχονταν από τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία. Η Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μεταμορφώθηκε για την περίσταση σε ένα λαμπερό σκηνικό, με μακριά τραπέζια φωτισμένα με κεριά, σε ένα δείπνο που συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και τον αθλητικό κόσμο.
Photo / Reuters
Photo / Reuters
Ο πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε από τον τεχνολογικό επενδυτή Ντέιβιντ Σακς, περιλάμβανε επίσης τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ. «Υπέροχη βραδιά», σχολίασε ο Σακς στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο Τραμπ απέδωσε φόρο τιμής στον 40χρονο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σε ένα δείπνο που συγκέντρωσε μερικά από τα πιο πλούσια και αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον Λευκό Οίκο, όπως ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ, ο Ζένσεν Χουάνγκ, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.
Ο Ρονάλντο, που αγωνίζεται στην Αλ-Νασρ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ήταν μέρος της σαουδαραβικής αποστολής και νωρίτερα εθεάθη με μαύρο σμόκιν, καθισμένος δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Μασκ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντι. Βανς.
Reuters
Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στις ΗΠΑ από τότε που κατηγορήθηκε για βιασμό από μία αμερικανίδα πρώην δασκάλα το 2017.
Ωστόσο, από τότε ο Ρονάλντο δεν έχει συμμετάσχει σε φιλικά ή αγώνες προετοιμασίας στις ΗΠΑ, παρότι αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη Γιουβέντους, στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τώρα στην Αλ-Νασρ.
Ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο φίλο και άνθρωπο με ηγεσία, όραμα, θάρρος και δύναμη».
«Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου – από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον αθλητισμό…» είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο… Ο Μπάρον τον γνώρισε και νομίζω πως τώρα με σέβεται λίγο περισσότερο – μόνο και μόνο επειδή σας τον σύστησα.»
Την Τρίτη ήταν επίσης η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας επισκέφθηκε τις ΗΠΑ από τότε που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστήριξαν ότι ενέκρινε τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κάνει πρόσφατα βήματα προσέγγισης προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ιούλιο, ο αμερικανός πρόεδρος έλαβε δώρο μια φανέλα της Πορτογαλίας από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογεγραμμένη από τον Ρονάλντο, που έγραφε: «Στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, Παίζοντας για την ειρήνη.»
Την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Ρονάλντο είπε ότι ελπίζει να συναντήσει τον Τραμπ και τον επαίνεσε για τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης.
«Είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος», είπε. «Ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr