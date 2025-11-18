Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η stalker του τραγουδιστή

Την καταδίκη της 48χρονης, την οποία είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για stalking, αποφάσισε σήμερα (18/11) το δικαστήριο.

Η 48χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να βρεθεί στη φυλακή, σε περίπτωση παραβίασης των όρων, καθώς της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Έτσι, σε περίπτωση παραβίασης των όρων που της επιβλήθηκαν από το δικαστήριο, θα οδηγηθεί για 3 μήνες στη φυλακή.

Οι όροι που της επιβλήθηκαν, είναι να μην πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο.

Ο τραγουδιστής είχε καταγγείλει ότι η γυναίκα είχε γίνει η σκιά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, φτάνοντας στο σημείο να αφήνει -μεταξύ άλλων- ερωτικά σημειώματα και μικρά δώρα έξω από το σπίτι του.

Η ταυτότητα της γυναίκας αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκε γενετικό υλικό της σε ένα από τα σημειώματα, όπου έγραφε «Θέλω να κάνουμε έρωτα».

Τι κατέθεσε η σύζυγος του τραγουδιστή

Σήμερα στο δικαστήριο κατέθεσε ως μοναδική μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή, η οποία περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της από την 48χρονη, η οποία όπως είπε, δεν δίστασε να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.

Αντίθετα, η κατηγορούμενη δεν παραβρέθηκε σήμερα στο ακροατήριο.