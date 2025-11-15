Τα κουκλάκια Labubu προσεχώς στους κινηματογράφους

Έχοντας γίνει μόδα παγκοσμίως, τα κουκλάκια Labubu αναμένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Hollywood Reporter.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς.

Η Sony Pictures δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.