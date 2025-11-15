Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Από την Ηλεία ο 48χρονος κρατούμενος που βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του

Ο άνδρας, που κατάγεται από το Σκουροχώρι Ηλείας, εξέτιε ποινή για υπόθεση ληστείας
Ένα περιστατικό αυτοχειρίας καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 2025 στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου 48χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα στην τουαλέτα του κελιού του στη Β’ πτέρυγα.
Ο άνδρας, που κατάγεται από το Σκουροχώρι Ηλείας, εξέτιε ποινή για υπόθεση ληστείας.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δυτικής Αχαΐας έχουν αναλάβει την προανάκριση, διερευνώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος έθεσε τέλος στη ζωή του.
