Πάτρα: Έξι χρόνια κάθειρξη για την εγκατάλειψη πέντε νεογέννητων κουταβιών στο Σκαγιοπούλειο

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αχαΐας καταδίκασε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 τη γυναίκα που το καλοκαίρι του 2022 εγκατέλειψε πέντε νεογέννητα κουτάβια μέσα σε χάρτινο κουτί στο Σκαγιοπούλειο Πάρκο της Πάτρας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα ζώα ανήκαν πράγματι στην κατηγορία των νεογέννητων και ότι η κατηγορούμενη ενήργησε με δόλο, γνωρίζοντας πως η εγκατάλειψη ισοδυναμούσε με έκθεσή τους σε άμεσο κίνδυνο.

Τα κουτάβια εντοπίστηκαν τότε από εθελόντρια. Το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών είχε επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ για την εγκατάλειψη και επιπλέον 1.300 ευρώ για μη τήρηση κανόνων ευζωίας, καθώς το ενήλικο ζώο που τα γέννησε δεν έφερε τσιπ ούτε ενημερωμένο κτηνιατρικό βιβλιάριο.

Ο Σύλλογος «Η Πάτρα για όλα τα ζώα» είχε δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την ανάκριση και βρέθηκε ξανά στο ακροατήριο, στηρίζοντας τη διαδικασία.

Το δικαστήριο επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή κάθειρξης έξι ετών για την εγκατάλειψη των νεογέννητων και έξι μηνών για τη μη τήρηση των κανόνων ευζωίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση του δικαστηρίου είχε η Εγκύκλιος 44059/11.8.25 της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποσαφηνίζει τις δυσκολίες στον ηλικιακό προσδιορισμό νεογέννητων ζώων και κατατέθηκε ως αναγνωστέο έγγραφο από την Πολιτική Αγωγή.

Με ενέργειες του Συλλόγου, τόσο η μητέρα όσο και τα κουτάβια βρήκαν οικογένειες και έχουν υιοθετηθεί.