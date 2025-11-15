Καιρός: Ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο - Θερμή εισβολή με αφρικανική σκόνη από Δευτέρα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο και, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή». Στις αρχές της εβδομάδας η θερμοκρασιακή απόκλιση θα φτάσει τους 6-8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. «Ενδεικτικά, ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου αναμένεται μεταβολή του σκηνικού. Ο κ. Τσατραφύλλιας επισημαίνει πως «τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων», καθώς θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι νοτίων διευθύνσεων έως και 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από την Αφρική, συνοδευόμενες από σημαντικές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας». Οι συνθήκες θα ευνοήσουν τις μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες, με θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά και ασθενείς ανέμους.

Από τη νέα εβδομάδα, ωστόσο, αναμένεται σημαντική αλλαγή με επικράτηση νοτιάδων, αυξημένη υγρασία και μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Ανοιξιάτικο προβλέπεται το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, καθώς ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με μεγάλη διακύμανση θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας.

Παρά τη θερμή εισβολή και τους νοτιάδες, τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Οι βροχές θα εμφανιστούν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας από την Τρίτη και μετά, χωρίς να αναμένονται έντονα επεισόδια. Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία και η σκόνη στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία και θολούρα στον ουρανό, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, το οποίο εντάσσεται σε μια παρατεταμένη περίοδο ήπιων θερμοκρασιών και μεταφοράς θερμών αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική, που χαρακτηρίζει το φετινό φθινόπωρο.

Ο Καιρός σήμερα

Προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Τοπικά παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς), 4 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς), 14 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 13 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βόρειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά στο Νότιο Ιόνιο έως 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Ο καιρός την Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή της Κρήτης δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.