Συνελήφθη επιχειρηματίας που έταζε «επενδύσεις» σε παιχνίδια καζίνο

Στη σύλληψη ενός επιχειρηματία, ιδιοκτήτη κέντρων spa, προχώρησαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας με την κατηγορία ότι ο κατηγορούμενος εξαπατούσε ιδιώτες και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά για υποτιθέμενες επενδύσεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο επιχειρηματίας είχε συνεργούς και άλλα άτομα τα οποία είχαν επιφορτιστεί με τον ρόλο να εντοπίζουν ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και να προσπαθούν να τους πείσουν πως έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους.

Συγκεκριμένα τους υπόσχονταν πως, μέσω του εν λόγω επιχειρηματία, είχαν τη δυνατότητα να «επενδύσουν» τα χρήματα σε παιχνίδια καζίνο που μπορούσαν να επηρεάσουν και να κερδίσουν στα σίγουρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι πείστηκαν και έδωσαν ποσά που προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ποσά που φυσικά δεν πήραν πίσω ποτέ. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Σπύρος Μαρτίκας.

Πώς δρούσαν

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, η διεύθυνση και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου.

Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και ορίζοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.

Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν – επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές. Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.

Άξια αναφοράς είναι η άκρως βίαιη μέθοδος που χρησιμοποίησε η οργάνωση για να κάμψει τις αξιώσεις ενός θύματος, σκηνοθετώντας «εικονική» ληστεία και προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού πόσου με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- Το χρηματικό ποσό των 38.925 εύρω.

- 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.

- 735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας.

- Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.450 εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά «ΑΚΥΡΟ» έκαστο.

- Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας.

- Δυο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 Εύρω και 600.000 Ευρώ αντίστοιχα.

- 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας

- 6 κινητά τηλέφωνα.