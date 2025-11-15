Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά του Σιάτλ
Η Σαρβέτ Ντράκερ, φωτογράφος άγριας ζωής, βρισκόταν σε μία εκδρομή παρατήρησης φαλαινών κοντά στο Σιάτλ, όταν έπεσε πάνω σε μια ομάδα από τουλάχιστον 8 όρκες.
Μάλιστα η Ντράκερ, με τη βοήθεια του φωτογραφικού φακού της, εντόπισε μια φώκια να προσπαθεί να διαφύγει από τις όρκες. Η φωτογράφος αιχμαλώτισε τη στιγμή που η φώκια βρισκόταν στον αέρα πάνω από τις όρκες αλλά δεν πίστευε ότι θα επιβίωνε.
Ωστόσο, καθώς οι όρκες πλησίαζαν τη βάρκα, η φωτογράφος και η παρέα της συνειδητοποίησαν ότι συνέχιζαν να καταδιώκουν τη φώκια.
Σύμφωνα με τους κανόνες της άγριας ζωής, η Ντράκερ είχε κλείσει τη μηχανή της βάρκας για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός. Στην πορεία, η φώκια κατάφερε να ανέβει στη βάρκα προκειμένου να ξεφύγει.
Η Ντράκερ, δεν παρενέβη, όμως άρχισε να καταγράφει το περιστατικό σε βίντεο. «Καημένη», είπε η φωτογράφος κοιτώντας τη φώκια, «είσαι καλά, απλώς μείνε, φιλαράκι». Οι όρκες, παρά την αποτυχία τους να καταβροχθίσουν τη φώκια, συνέχισαν να προσπαθούν να αναποδογυρίσουν τη βάρκα με τη γνωστή τεχνική των κυμάτων, σύμφωνα με τον Guardian.
Αν και η φώκια έπεσε από τη βάρκα τουλάχιστον μία φορά, κατάφερε να ξαναγυρίσει και τελικά οι όρκες απομακρύνθηκαν μετά από περίπου 15 λεπτά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr