Παντελής Καστανίδης: Ποιος είναι ο Πατρινός που φλερτάρει με τη Eurovision- Τι λέει στο thebest.gr

Εμφανίζεται πιο αισιόδοξος από ποτέ
Ο Πατρινός τραγουδιστής Παντελής Καστανίδης, μιλά, στο thebest.gr, για τη φετινή του απόπειρα να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι η συμμετοχή του προέκυψε απρόσμενα, όταν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι του Δημήτρη Ξυπολιά, «100% Eurovision», όπως το χαρακτηρίζει, τον έπεισε την τελευταία στιγμή να καταθέσει υποψηφιότητα στην ΕΡΤ.
Με τη στήριξη της MINOS EMI, που ενέταξε το τραγούδι στο δυναμικό της παρά το ότι είχε ήδη κλείσει τις συμμετοχές της, αλλά και με μια έμπειρη ομάδα δημιουργών, χορευτών και συντελεστών πίσω του, ο Παντελής Καστανίδης εμφανίζεται πιο αισιόδοξος από ποτέ.
Παράλληλα, μιλά για τη μακρά του πορεία στη μουσική, τις σημαντικές συνεργασίες του, την αγάπη του για τα live, τον τρόπο με τον οποίο «χτίζει» σχέση με το κοινό μέσα από το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, στοιχεία που, όπως λέει, τον ακολουθούν σε κάθε εμφάνιση και αποτελούν βασικό κομμάτι της σκηνικής του ταυτότητας.
«Φέτος θεωρώ ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες»
«Είχαμε στείλει και πέρυσι τραγούδι, ένα αξιόλογο τραγούδι αλλά δεν κατάφερε να περάσει, όπως και άλλα πολύ ωραία τραγούδια που επίσης δεν πέρασαν. Φέτος, δεν ήταν να δηλώσω συμμετοχή αλλά τελευταία στιγμή ο Δημήτρης Ξυπολιάς, έφτιαξε ένα τραγούδι, το οποίο είναι 100% Eurovision και μου άλλαξε τη γνώμη, το ηχογράφησα και το στείλαμε. Μας εκπροσωπεί η MINOS EMI, που ενώ είχε στείλει και άλλες συμμετοχές και δεν είχε άλλο «χώρο», όταν άκουσαν το τραγούδι, το έβαλαν και αυτό. Φέτος θεωρώ ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες».
«Ένα πολύ δυναμικό τραγούδι με διάφορα στυλ»
«Μπορώ να πω μόνο, ότι είναι ένα πολύ δυναμικό τραγούδι με διάφορα στυλ. Δεν μπορώ όμως, λόγω του κανονισμού, να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Είναι σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Ξυπολιά και την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Παναγιώτης Πετρίδης. Το τραγούδι γράφτηκε αποκλειστικά για τη συμμετοχή στη Eurovision. Έχουμε επίσης, ξεκινήσει να δουλεύουμε και τη σκηνική παρουσία. Τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουμε τις πρόβες. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με χορευτές, σκηνογράφο, σκηνοθέτη και θα το στήσουμε έτσι, ώστε να έχει ενδιαφέρον και εκπλήξεις».
Ο Παντελής Καστανίδης με τους Δημήτρη Ξυπολιά και Παναγιώτη Πετρίδη
«Ένα καλό τραγούδι, είναι ένα καλό τραγούδι»
«Είναι αρκετά τα τραγούδια που μου αρέσουν από συμμετοχές σε παλαιότερες Eurovision. Για παράδειγμα, το Mon Amour του Slimane, το Code από το Nemo, ακόμα και οι Lordi με το Hard Rock Hallelujah, που είχαν κερδίσει στην Αθήνα. Φυσικά, η Έλενα Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς και η Άνοιξη της Σοφίας Βόσσου. Διαφορετικά ακούσματα, αλλά ένα καλό τραγούδι, είναι ένα καλό τραγούδι».
«Από μικρός ήμουν μέσα στη μουσική»
«Από μικρός ήμουν μέσα στη μουσική. Ο πατέρας μου ήταν μαέστρος και η μητέρα μου συμμετείχε σε χορωδίες. Έμαθα κιθάρα και στη συνέχεια ξεκίνησα να τραγουδάω σε ταβέρνες, από τύχη, από έναν φίλο που μου είπε «έλα». Μετά, η πρώτη μου δουλειά ήταν κατευθείαν σε πίστα, στην Πάτρα. Εκεί με είδαν, και πήγα για πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Όποτε, όλο αυτό μπήκε στο αίμα μου και δεν μπορώ να το κόψω με τίποτα. Σήμερα, κάνω τα δικά μου live, ανά την Ελλάδα, σε διάφορα μαγαζιά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, η επαφή με τον κόσμο, που τους κάνω όλους να είναι μια παρέα και στο τέλος φεύγουν με ένα χαμόγελο. Στη σκηνή είμαι ακριβώς ο εαυτός μου, με θετική ενέργεια, χιούμορ και πειράγματα».
Σημαντικές συνεργασίες και… νέες επιθυμίες
«Έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους, Νατάσσα Θεωδορίδου, Λάκη Παπαδόπουλο, Θέμη Αδαμαντίδη, Ανδρέα Στάμο, Ηλία Βρεττό, Χρήστο Πάζη, Γιώργο Γιαννιά, Κωνσταντίνο Γαλανό, Πέτρο Ίμβριο, Θέλξη, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Θάνο Τζάνη, Βαλάντη, Παναγιώτη Μπρακούλια, Ησαΐα Ματιάμπα, Ηλία Καμπακάκη, Γιώργο Λιανό, Δήμο Μπέκε και αρκετούς ακόμη. Από ‘κει και πέρα, θα ήθελα να συνεργαστώ, με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, αν και ξέρω ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Επίσης, με τον Αντώνη Ρέμο, τον Σάκη Ρούβα, που ήταν κόουτς μου στο Voice αλλά δεν καταφέραμε να δουλέψουμε μαζί».
«Ένα από τα τραγούδια που λέω πάντα στα live»
«Ένα από τα τραγούδια, που λέω πάντα στα live είναι το «Πριν το τέλος» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Με κάποιο τρόπο το έχω κάνει λιγάκι «δικό μου» και ο κόσμος το γνωρίζει αυτό και το ζητάει».
«Το βάρος έχει πέσει στη Eurovision»
«Το τελευταίο τραγούδι μου, που κυκλοφορεί είναι το «Όπου και αν πας» από τη Heven, σε μουσική δική μου και στο γράψιμο των στίχων, συμμετείχε και ο Απόστολος Λαζαρόπουλος. Τώρα, έχω ρίξει όλο το βάρος στην Eurovision και η επόμενη δουλειά θα εξαρτηθεί από το πως θα τα πάμε. Πάντως, έχω έτοιμο ένα τραγούδι αλλά θα δούμε… Από ‘κει και πέρα έχω τα live σε Πάτρα, Χαλκίδα, Μαρούσι κ.ο.κ. αλλά και κάθε Τρίτη, 7 με 10 το πρωί, συμμετέχω στην εκπομπή του Άγγελου Ξηρομερίτη, στο Χρώμα Fm».
