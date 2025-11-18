Παντελής Καστανίδης: Ποιος είναι ο Πατρινός που φλερτάρει με τη Eurovision- Τι λέει στο thebest.gr

Ο Πατρινός τραγουδιστής Παντελής Καστανίδης, μιλά, στο thebest.gr, για τη φετινή του απόπειρα να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι η συμμετοχή του προέκυψε απρόσμενα, όταν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι του Δημήτρη Ξυπολιά, «100% Eurovision», όπως το χαρακτηρίζει, τον έπεισε την τελευταία στιγμή να καταθέσει υποψηφιότητα στην ΕΡΤ.

Με τη στήριξη της MINOS EMI, που ενέταξε το τραγούδι στο δυναμικό της παρά το ότι είχε ήδη κλείσει τις συμμετοχές της, αλλά και με μια έμπειρη ομάδα δημιουργών, χορευτών και συντελεστών πίσω του, ο Παντελής Καστανίδης εμφανίζεται πιο αισιόδοξος από ποτέ.

Παράλληλα, μιλά για τη μακρά του πορεία στη μουσική, τις σημαντικές συνεργασίες του, την αγάπη του για τα live, τον τρόπο με τον οποίο «χτίζει» σχέση με το κοινό μέσα από το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, στοιχεία που, όπως λέει, τον ακολουθούν σε κάθε εμφάνιση και αποτελούν βασικό κομμάτι της σκηνικής του ταυτότητας.

«Φέτος θεωρώ ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες»

«Είχαμε στείλει και πέρυσι τραγούδι, ένα αξιόλογο τραγούδι αλλά δεν κατάφερε να περάσει, όπως και άλλα πολύ ωραία τραγούδια που επίσης δεν πέρασαν. Φέτος, δεν ήταν να δηλώσω συμμετοχή αλλά τελευταία στιγμή ο Δημήτρης Ξυπολιάς, έφτιαξε ένα τραγούδι, το οποίο είναι 100% Eurovision και μου άλλαξε τη γνώμη, το ηχογράφησα και το στείλαμε. Μας εκπροσωπεί η MINOS EMI, που ενώ είχε στείλει και άλλες συμμετοχές και δεν είχε άλλο «χώρο», όταν άκουσαν το τραγούδι, το έβαλαν και αυτό. Φέτος θεωρώ ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες».

«Ένα πολύ δυναμικό τραγούδι με διάφορα στυλ»

«Μπορώ να πω μόνο, ότι είναι ένα πολύ δυναμικό τραγούδι με διάφορα στυλ. Δεν μπορώ όμως, λόγω του κανονισμού, να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Είναι σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Ξυπολιά και την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Παναγιώτης Πετρίδης. Το τραγούδι γράφτηκε αποκλειστικά για τη συμμετοχή στη Eurovision. Έχουμε επίσης, ξεκινήσει να δουλεύουμε και τη σκηνική παρουσία. Τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουμε τις πρόβες. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με χορευτές, σκηνογράφο, σκηνοθέτη και θα το στήσουμε έτσι, ώστε να έχει ενδιαφέρον και εκπλήξεις».