Πάτρα: Συνελήφθη για ξυλοδαρμό 15χρονου

Ο δράστης χτύπησε τον ανήλικο μετά από λεκτικό επεισόδιο, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες
Στην Πάτρα, άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 15χρονο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας χτύπησε στο πρόσωπο τον ανήλικο μετά από λεκτικό επεισόδιο, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βλάβης σε αδύναμο άτομο, ενώ παραμένει υπό κράτηση για τις περαιτέρω διαδικασίες.
