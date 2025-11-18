Ο μαθητής με το πλακάτ στο Προμηθέας-Ολυμπιακός απαντά αν τελικά βρήκε γαμπρό στη δασκάλα του

Ο Δημοσθένης, με καταγωγή από τον Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, είχε ένα πολύ ιερό σκοπό πηγαίνοντας να δει διά ζώσης το παιχνίδι μπάσκετ ανάμεσα σε Προμηθέα και Ολυμπιακό στην Πάτρα.

Να βρει γαμπρό στη δασκάλα του και κάπως έτσι, σήκωσε ένα από τα πιο ευρηματικά και χαριτωμένα πλακάτ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα γήπεδα.

«Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου», έγραψε ο μαθητής της Έκτης Δημοτικού και φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα βγήκε στην κάμερα της ΕΡΤ και εξήγησε ότι είχε ενημερώσει «την κυρία του» για το τι πρόκειται να κάνει.

Χθες, σειρά είχε ο ΑΝΤ1 με τον Δημοσθένη να βγαίνει live με τη μητέρα του, να μιλά για τη δημοσιότητα που πήρε η κίνησή του και να αποκαλύπτει τελικά ότι «εδώ και χρόνια πειράζω τη φίλη της μαμάς μου που είναι δασκάλα και με βοηθά με τα μαθήματα, ρωτώντας τη πότε θα παντρευτεί. Μου είπε λοιπόν κάποια στιγμή 'αφού δεν βρίσκω εγώ γαμπρό, βρες μου εσύ'».