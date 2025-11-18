Αίγιο: Οι θησαυροί του μουσείου «Ιάκωβος Τσούνης»- Δείτε ΦΩΤΟ

Το Μουσείο «Ιάκωβος Τσούνης», βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως του Αιγίου, στην οδό Πολυχρονιάδου 8 και στεγάζεται σε έναν σύγχρονο χώρο, με όλες τις προδιαγραφές, στο ισόγειο του Κέντρου Νεότητας, της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

Τη σκέψη και τη σωτήρια πρωτοβουλία για την περισυλλογή και διάσωση των κειμηλίων, που βρίσκονται στις προθήκες του Μουσείου, είχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, αναγνωρίζοντας την αξία των εκθεμάτων και προσφέροντας στο Αίγιο ένα ακόμα κόσμημα πολιτισμού.

Ταυτόχρονα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα και έντονο ενδιαφέρον για την προβολή των «θησαυρών» του Μουσείου. Περιβάλλει τη συγκεκριμένη μουσειακή δομή με ξεχωριστή αγάπη και στήριξη, με σκοπό να την αναδείξει ως σημείο αναφοράς για όλους τους ενδιαφερομένους και ιδιαιτέρως για τους νέους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Στο Μουσείο εκτίθενται κειμήλια θρησκευτικής, εθνικής και ιστορικής αξίας από την προσωπική συλλογή του νεώτερου σε ηλικία Βετεράνου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Ιακώβου Τσούνη.

Ο Ιάκωβος Τσούνης (1925-2021) ήταν Μέγας Εθνικός Ευεργέτης με μεγάλη προσφορά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και Ευεργέτης διαφόρων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων ανά την Ελλάδα.

Αψευδείς μάρτυρες των ευεργεσιών του είναι οι τιμές και τα αξιώματα με τα οποία τιμήθηκε, όπως η ανακήρυξή του σε Μέγα Άρχοντα του Πατριαρχείου Κων/λεως και Αλεξανδρείας. Επίσης τιμήθηκε με τον

Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς και από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου του απονεμήθηκε το αξίωμα του υποστρατήγου Επί Τιμή.

Ο επισκέπτης διαβλέπει με συγκίνηση στο Μουσείο «Ιάκωβος Τσούνης», στην πόλη του Αιγίου, την πατριωτική αυτοσυνειδησία του Ιδρυτή του, που με την αγάπη του για το Ελληνικό Έθνος, κατόρθωσε με τη συλλογή του να συγκροτήσει έναν εκθεματικό χώρο, που διαχρονικά με τα διαφόρων ειδών επίλεκτα, σημαντικής αξίας αντικείμενα, σηματοδοτεί το μεγαλείο του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Τα κειμήλια είναι τοποθετημένα σε ενότητες δημιουργημένες με βάση τα ιστορικά και θρησκευτικά συμφραζόμενα, αναδεικνύοντας την αισθητική τους αξία, τη λειτουργία τους και τη χρήση τους, σε μια

συλλογή που περιλαμβάνει συνολικά 215 εκθέματα.

Από τον θρησκευτικό χώρο δεσπόζουν τα αρχιερατικά άμφια, οι αρχιεπισκοπικές ράβδοι, τα εγκόλπια και οι μίτρες Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών, όπως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ,

του Αγίου Εθνομάρτυρος Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου, του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου κ.ά. Οι σταυροί ευλογίας, τα καλλιγραφημένα ευαγγέλια, τα χειρόγραφα του 17ου

αιώνα και τα παλαίτυπα μαζί με κάποιες νεώτερες φορητές εικόνες, δηλώνουν την έντονη θρησκευτική συνείδηση του συλλέκτη. Εξέχουσα θέση στο Μουσείο καταλαμβάνει τμήμα ξυλόγλυπτου από τον

γυναικωνίτη του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο αποτελεί δωρεά του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα.

Από τον χώρο της ιστορίας, η συλλογή έχει να επιδείξει μία σειρά κειμηλίων, που είχαν στην κατοχή τους αγωνιστές του 1821, όπως οι Λονταίοι, οι Πετμεζαίοι και ο Παπαφλέσσας, ενώ ο χώρος της τέχνης

εκφράζεται με πίνακες ζωγραφικής γνωστών καλλιτεχνών. Το Μουσείο φιλοξενεί, επίσης, πλήθος από παράσημα, μεγαλόσταυρους, τιμητικές διακρίσεις, περγαμηνές, αναμνηστικά μετάλλια, προερχόμενα από το Ελληνικό Κράτος και εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδας.

Το Μουσείο λειτουργεί για τους επισκέπτες από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-13.00 με ελεύθερη είσοδο, αλλά και εκτός του συγκεκριμένου ωραρίου κατόπιν συνεννοήσεως.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και για προγραμματισμένες επισκέψεις, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία, σχολεία, σύλλογοι ή και μεμονωμένοι πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με τον κ. Δημήτριο Ζωιτσούδη, τηλ.26910/21777 (εσωτ.103), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00.