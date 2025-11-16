Προμηθέας- Ολυμπιακός: Πιτσιρικάς έκανε προξενιό… – «Ψάχνω γαμπρό για τη δασκάλα μου»

Ο μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού από την Κεφαλονιά έγινε… ο απρόσμενος σταρ της αναμέτρησης με τον Προμηθέα, κρατώντας ένα πλακάτ που ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ… σύζυγο για τη δασκάλα του.

Στο παιχνίδι Προμηθέας – Ολυμπιακός, ο Δημοσθένης και ο φίλος του ο Κωνσταντίνος τράβηξαν όλα τα βλέμματα.

Έτσι, ο αγώνας μετατράπηκε σε μια τρυφερή και αστεία στιγμή που θύμισε σε όλους πόσο όμορφη είναι η παιδική αθωότητα.