#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Προμηθέας- Ολυμπιακός: Πιτσιρικάς έκανε προξενιό… – «Ψάχνω γαμπρό για τη δασκάλα μου»

Ο μικρός έκλεψε την παράσταση

Ο μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού από την Κεφαλονιά έγινε… ο απρόσμενος σταρ της αναμέτρησης με τον Προμηθέα, κρατώντας ένα πλακάτ που ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ… σύζυγο για τη δασκάλα του.

Στο παιχνίδι Προμηθέας – Ολυμπιακός, ο Δημοσθένης και ο φίλος του ο Κωνσταντίνος τράβηξαν όλα τα βλέμματα.

 Έτσι, ο αγώνας μετατράπηκε σε μια τρυφερή και αστεία στιγμή που θύμισε σε όλους πόσο όμορφη είναι η παιδική αθωότητα.

#tags Προμηθέας Πατρών Ολυμπιακός Μπασκετ

Sports