“Καμπανάκι” ΟΗΕ: Ο κόσμος θα ξεπεράσει τον στόχο θερμοκρασίας 1,5°C

Ο κόσμος δεν κατάφερε να εκπληρώσει τον βασικό στόχο της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή να περιορίσει την αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, και είναι πιθανό να ξεπεράσει αυτό το όριο μέσα στην επόμενη δεκαετία, όπως ανέφερε το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ.

Η ετήσια έκθεση Emissions Gap ανέφερε ότι λόγω της αργής αντίδρασης των χωρών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι πλέον σαφές ότι ο κόσμος θα ξεπεράσει τον κεντρικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 – τουλάχιστον προσωρινά. «Αυτό θα είναι δύσκολο να αντιστραφεί – απαιτούνται πιο γρήγορες και μεγαλύτερες επιπλέον μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για να ελαχιστοποιηθεί η υπέρβαση», ανέφερε ο UNEP.

Η επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης, Anne Olhoff, δήλωσε ότι οι βαθιές μειώσεις εκπομπών τώρα θα μπορούσαν να καθυστερήσουν το πότε θα συμβεί η υπέρβαση, «αλλά δεν μπορούμε πια να το αποφύγουμε τελείως».

Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 δεσμεύει τις χώρες να περιορίσουν την παγκόσμια μέση αύξηση της θερμοκρασίας στους 2°C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, με στόχο να μην ξεπεράσει το 1,5°C. Ωστόσο, οι τελευταίες δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για μείωση των εκπομπών στο μέλλον, εάν τηρηθούν, θα οδηγήσουν τον κόσμο σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,3-2,5°C, ανέφερε ο UNEP.

Αυτό είναι περίπου 0,3°C λιγότερη αύξηση από την πρόβλεψη του ΟΗΕ πέρυσι, υποδεικνύοντας ότι τα νέα σχέδια για μείωση των εκπομπών που ανακοινώθηκαν φέτος από χώρες, όπως η Κίνα, ο κορυφαίος εκπομπός CO2, δεν κατάφεραν να κλείσουν ουσιαστικά το χάσμα. Η Κίνα, για παράδειγμα, δεσμεύτηκε τον Σεπτέμβριο να μειώσει τις εκπομπές της κατά 7-10% από την κορύφωσή τους μέχρι το 2035. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η χώρα τείνει να θέτει μετριοπαθή στόχους και να τους ξεπερνά.

Τα ευρήματα αυτά αυξάνουν την πίεση στην Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα COP30 του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα, όπου οι χώρες θα συζητήσουν πώς να εντατικοποιήσουν και να χρηματοδοτήσουν ταχύτερες δράσεις για τον περιορισμό της παγκόσμιας θέρμανσης.

Οι στόχοι θερμοκρασίας της Συμφωνίας του Παρισιού βασίστηκαν σε επιστημονικές εκτιμήσεις για το πώς κάθε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας προκαλεί χειρότερους καύσωνες, ξηρασίες και πυρκαγιές. Για παράδειγμα, η αύξηση των 2°C θα διπλασίαζε το ποσοστό του πληθυσμού που εκτίθεται σε ακραία ζέστη, σε σχέση με την αύξηση των 1,5°C. Η θέρμανση των 1,5°C θα καταστρέψει τουλάχιστον το 70% των κοραλλιογενών υφάλων, ενώ η αύξηση των 2°C θα οδηγήσει στην καταστροφή του 99%.

Οι τρέχουσες πολιτικές, θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη θέρμανση, γύρω στους 2,8°C, ανέφερε ο UNEP. Πάντως, ο κόσμος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο, καθώς πριν από μια δεκαετία, όταν υπεγράφη η Συμφωνία του Παρισιού, ο πλανήτης βρισκόταν σε πορεία για αύξηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 4°C.