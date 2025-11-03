Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα- Ανάμεσά τους και η Πατρινή Νίνα Λοτσάρη

Ο αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν για τον εθνικό τελικό ξεπέρασε τις 260
Ο αριθμός των συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ξεπέρασε εκείνον των προηγούμενων ετών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, η πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη ή των καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision ολοκληρώθηκε με 264 προτάσεις, αριθμό-ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και ανάμεσά τους στη λίστα βρίσκεται και η Πατρινή Νίνα Λοτσάρη.
Ήδη, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως η Evangelia, η Marseaux και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.
Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι:
Andry Lagiou
Ναυσικά
Kianna
Blackbird
Holly Grace
Mike Vasiliades
Κίρκη
Rosanna Mailan
Λεωνίδας Παντελάκης
Nik Arpid
Orsalios
Victoria Anastasia
Aura & Andreas Habibi
Dimmy Rizou
Cain Grand
Βίλλυ Ραζή
Jimmy Sion
Argie Gudo
Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης
Τζένη Γεωργιάδη
Deterrents
Stef Magnolia
Θοδωρής Νεοφώτιστος
Πέννυ Μπαλτατζή
Idra Kayne
Χρυσηίδα Γκαγκουτη
Σωτήρης Κωνσταντή
Dorothea
Μαυρίκιος Μαυρικίου
Αλέξης Νίκολας
Alexandra Koniak
Εμμανουέλα Χιωτάκη
Δήμητρα Σαββα
Φανή Μελεμενη
Μαριέττα Βασιλάκη
Γιάννης Βασιλώτος
Αλεξάνδρα Σιετή
Χάρις Σάββα
Γιάννης Λάφης
Markirra
Tianora
Marseaux
Akylas
Mikay
Lou Is
ΖΑΦ
Κωνσταντίνος Θανόπουλος
Mitsos
Dinamiss
Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Μαρίκα Παπάζογλου
Δημήτρης Σαμόλης
Joanne
Revery
Σταύρος Πηλιχός
Good job Nicky
Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
Desi G
George Anton
Evangelia
Spheyiaa
Christiana Loizu
Νίκος Γκανος & Claydee
Léona
Lionder
Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος
VAYA
Natalia Dusso
Xannova Xan
RIKKI
Παναγιώτης Κουτρουζάς
Βασίλης Πλυταριάς
Γεωργία Τσετσώνη
Πάνος Τσέρπες
Loula Sav
Anna Poltz
Christina Luca
Dolleesi
Διονύσιος Κωστής
Στέλλα Γεωργιάδου
Νίνα Λοτσάρη
Aaron Sibley
NWAINA
Ζάκυνθος: Πέθανε σε ηλικία 45 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος
Μασταμπάς Κρήτης: «Περίμενε να φύγει η αδελφή του για να βάλει φωτιά»- Οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτει η δικογραφία για τον 57χρονο
«Ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης και βίαζε την αδερφή μου»- Συγκλονίζει η κατάθεση της πρώην συντρόφου του κατηγορούμενου ηθοποιού
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr