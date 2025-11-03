Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα- Ανάμεσά τους και η Πατρινή Νίνα Λοτσάρη

Ο αριθμός των συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ξεπέρασε εκείνον των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, η πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη ή των καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision ολοκληρώθηκε με 264 προτάσεις, αριθμό-ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και ανάμεσά τους στη λίστα βρίσκεται και η Πατρινή Νίνα Λοτσάρη.

Ήδη, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως η Evangelia, η Marseaux και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.

Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι:

Andry Lagiou

Ναυσικά

Kianna

Blackbird

Holly Grace

Mike Vasiliades

Κίρκη

Rosanna Mailan

Λεωνίδας Παντελάκης

Nik Arpid

Orsalios

Victoria Anastasia

Aura & Andreas Habibi

Dimmy Rizou

Cain Grand

Βίλλυ Ραζή

Jimmy Sion

Argie Gudo

Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης

Τζένη Γεωργιάδη

Deterrents

Stef Magnolia

Θοδωρής Νεοφώτιστος

Πέννυ Μπαλτατζή

Idra Kayne

Χρυσηίδα Γκαγκουτη

Σωτήρης Κωνσταντή

Dorothea

Μαυρίκιος Μαυρικίου

Αλέξης Νίκολας

Alexandra Koniak

Εμμανουέλα Χιωτάκη

Δήμητρα Σαββα

Φανή Μελεμενη

Μαριέττα Βασιλάκη

Γιάννης Βασιλώτος

Αλεξάνδρα Σιετή

Χάρις Σάββα

Γιάννης Λάφης

Markirra

Tianora

Marseaux

Akylas

Mikay

Lou Is

ΖΑΦ

Κωνσταντίνος Θανόπουλος

Mitsos

Dinamiss

Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Μαρίκα Παπάζογλου

Δημήτρης Σαμόλης

Joanne

Revery

Σταύρος Πηλιχός

Good job Nicky

Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

Desi G

George Anton

Evangelia

Spheyiaa

Christiana Loizu

Νίκος Γκανος & Claydee

Léona

Lionder

Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος

VAYA

Natalia Dusso

Xannova Xan

RIKKI

Παναγιώτης Κουτρουζάς

Βασίλης Πλυταριάς

Γεωργία Τσετσώνη

Πάνος Τσέρπες

Loula Sav

Anna Poltz

Christina Luca

Dolleesi

Διονύσιος Κωστής

Στέλλα Γεωργιάδου

Νίνα Λοτσάρη

Aaron Sibley

NWAINA