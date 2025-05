Έλενα Παπαρίζου: Σαν σήμερα κέρδισε την Eurovision 2005 με το «My number one»

Η διαδρομή έως την κορυφή

Το 2005 η ΕΡΤ είχε επιλέξει εσωτερικά την Έλενα Παπαρίζου ως την ερμηνεύτρια που κλήθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 50η χρονιά της Eurovision. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν τέσσερα τραγούδια, τα οποία ήταν τα εξής: «My number one», «OK», «Let’s Get Wild» και «The Light in Our Soul». Έτσι, στις 2 Μαρτίου 2005 πραγματοποιήθηκε ένας εθνικός τελικός για να διαλέξει ο κόσμος και μία αρμόδια επιτροπή το κομμάτι που θα πήγαινε στη Eurovision. Ωστόσο, πριν από τη διεξαγωγή του εθνικού τελικού αποκαλύφθηκε ότι το τελευταίο είχε ήδη κυκλοφορήσει από την Big Alice, συνεπώς αποκλείστηκε από τη διαδικασία. Επομένως, ο κόσμος ψήφισε ανάμεσα στα τρία πρώτα και το «My number one» συγκέντρωσε συνολικά 66,47% από τις ψήφους του κοινού και της κριτικής επιτροπής, κερδίζοντας την πρώτη θέση και εκπροσωπώντας στη χώρα μας στη Eurovision εκείνης της χρονιάς.

Μετά την επιλογή του τραγουδιού, η Έλενα Παπαρίζου πραγματοποίησε μία ευρωπαϊκή περιοδεία προώθησής του και το κοινό σε κάθε γωνιά της Ευρώπης αγάπησε από νωρίς το «My number one». Μάλιστα, τότε η γνωστή καλλιτέχνιδα είχε επισκεφθεί περισσότερες πάνω από 20 χώρες κατά τη διάρκεια εκείνης της περιοδείας, ενώ παράλληλα είχε εμφανιστεί σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, δίνοντας ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Αυτή η μέθοδος αποδείχθηκε πολύ σωστή καθώς βοήθησε την Έλενα Παπαρίζου να κατακτήσει τελικά την κορυφή της Ευρώπης στην Eurovision του 2005.

Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου δε χρειάστηκε να περάσει από κάποιον ημιτελικό για να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, καθώς την προηγούμενη χρονιά η Ελλάδα είχε κατακτήσει με τον Σάκη Ρουβά και το κομμάτι «Shake it» την 3η θέση στην Eurovision 2004. Έτσι το «My number one» προκρίθηκε αυτόματα στον τελικό του 2005. Το βράδυ της 21ης Μαΐου 2005 η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε 19η στη σκηνή του διαγωνισμού, ξεσηκώνοντας τα πλήθη με το θρυλικό τραγούδι της, ενώ πριν από εκείνη είχε εμφανιστεί ο Μπόρις Νόβκοβιτς της Κροατίας με το «Vukovi umiru sami», που κατέκτησε την 11η θέση.