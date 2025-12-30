Εορταστικό Πρόγραμμα: Τι θα δούμε παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Τα προγράμματα παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς πλησιάζει και οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν φροντίσει να ετοιμάσουν ένα πλούσιο, εορταστικό πρόγραμμα για όσους επιλέξουν να κάνουν ρεβεγιόν στο σπίτι. Οι εκπομπές βάζουν τα καλά τους για να υποδεχθούν μαζί με τους τηλεθεατές την νέα χρονιά, με μουσική, χορό και άφθονο γέλιο. Εκτός από το βράδυ της Παραμονής, η εορταστική διάθεση θα παραμείνει και την 1η Ιανουαρίου με πλήθος επιλογών για το κοινό. MEGA – 31 Δεκεμβρίου: “Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά” και Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο Λίγες ώρες πριν υποδεχθούμε το 2026 και συγκεκριμένα το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, στις 21:00, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν ξανά το reunion του “Παρά Πέντε”. Οι πέντε της παρέας ξανασυναντήθηκαν με όλους τους ηθοποιούς της σειράς πείθοντάς μας πως – έστω και για τις ανάγκες του σεναρίου – το καλό μπορεί να νικήσει. Σε ένα χορταστικό, πολύωρο show, οι τηλεθεατές ξαναθυμήθηκαν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του MEGA, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά. Το νοσταλγικό αφιέρωμα περιελάμβανε συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Στο Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικόαπό τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια. Όλα αυτά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε ξανά το βράδυ της παραμονής.

Στις 23:55, ο σταθμός θα κάνει το καθιερωμένο διάλειμμα για να αλλάξει χρονιά μαζί με τους τηλεθεατές και στις 00:00 θα επιστρέψει στο πρόγραμμα του με ένα ξεχωριστό μουσικό event. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί ξανά η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, με το κοινό να περνά τις πρώτες ώρες του 2026 ακούγοντας τις μοναδικές ερμηνείες της απόλυτης Ελληνίδας τραγουδίστριας. Η Άννα Βίσση ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό της σε ένα φαντασμαγορικό show, που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια δίνοντάς τους νέα ορμή και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

ΑΝΤ1 – 31 Δεκεμβρίου: Εορταστικό πρόγραμμα με “ROUK ZOUK”, Φέρρη, Γονίδη και Χατζηγιάννη Η γιορτινή διάθεση ξεκινά από νωρίς στον ΑΝΤ1, την τελευταία ημέρα του χρόνου. Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 21:00, το «ROUK ZOUK» φορά τα γιορτινά του και η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται το νέο έτος με το πιο λαμπερό και χαρούμενο επεισόδιο της σεζόν. Εορταστικό παιχνίδι κάνουν αγαπημένοι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς «Grand Hotel», οι οποίοι θα χαρίσουν άφθονο γέλιο και θετική ενέργεια. Γιορτινή ατμόσφαιρα, πολλές εκπλήξεις και μια εμφάνιση-έκπληξη από τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση σε ένα επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς! Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη βραδιά, θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ του ΑΝΤ1 για τα παιδιά.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Θοδωρή Φέρρη και Σταμάτη Γονίδη Την παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 23:00 στον ΑΝΤ1, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Σταμάτης Γονίδης θα μας χαρίσουν την απόλυτη λαϊκή μουσική βραδιά. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους στο 18ο Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου. Την υπέροχη μουσική βραδιά ανοίγει ο αγαπημένος ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρρης, τραγουδώντας αγαπημένες προσωπικές επιτυχίες. Λίγο αργότερα, στη σκηνή ανεβαίνει στη σκηνή ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής Σταμάτης Γονίδης, δίνοντας μία νότα νοσταλγίας στη «νύχτα», ερμηνεύοντας προσωπικές του επιτυχίες. Οι δύο καλλιτέχνες, με τις ξεχωριστές τους ερμηνείες, το ταλέντο και το κέφι τους θα γεμίσουν το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς με δυνατές στιγμές και δυνατές αναμνήσεις.

1η Ιανουαρίου: Η συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Λυκαβηττό Μία μοναδική μουσική βραδιά έρχεται την Πρωτοχρονιά στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει την πρώτη νύχτα του νέου έτους με κέφι, ρυθμό και συναισθήματα. Είναι η μεγάλη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο θέατρο του Λυκαβηττού, με τη συμμετοχή χιλιάδων θεατών. Μία μαγική βραδιά, που ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ελληνικής μουσικής σκηνής ερμηνεύει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, που έχουν αγαπηθεί και συνοδεύσει στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς. Από το «Βυθός», το «Δεν φεύγω», το «Χέρια Ψηλά» και το «Καλοκαίρι μου» μέχρι τις πιο πρόσφατες μουσικές επιτυχίες του, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δημιουργεί μία ατμόσφαιρα γιορτής, ένα μοναδικό πάρτι, όπου το κοινό γίνεται ένα με τη μουσική. Μαζί του ο εκρηκτικός ZAF και φυσικά η ξεχωριστή μπάντα του.

ALPHA TV – 31 Δεκεμβρίου: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Royal Albert Hall Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 22:00 το βράδυ, ο ALPHA, παρουσιάζει ξανά, το μουσικό γεγονός της χρονιάς! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό τη«μαγική» ατμόσφαιρα της αξέχαστης συναυλίας του στο θρυλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου. ΣΚΑΪ – 31 Δεκεμβρίου: Ρεβεγιόν με special επεισόδιο “The Voice” To ΣΚΑΪ υποδέχεται τη νέα χρονιά με μουσική, λάμψη και εκπλήξεις! Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, κάνει ποδαρικό στο 2026 με ένα special επεισόδιο του «The Voice of Greece». Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης καλωσορίζει τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, τον Κωστή Μαραβέγια και όλοι μαζί (ξανά) ζούμε την εμπειρία μιας Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Δεκαπέντε ξεχωριστά acts από πολύ ταλαντούχους και αγαπημένους μας ανθρώπους, που αφήνουν για λίγο τον γνώριμο ρόλο τους και ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα και μοναδικό στόχο: Να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες. Αυτοί είναι –με αλφαβητικά σειρά- οι: Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος. Και αφού υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, απολαμβάνουμε την πιο ωραία παρέα σε ένα μοναδικό, κοινό act!