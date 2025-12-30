Τζόυς Ευείδη: Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας, δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη

Για τον έρωτα και τον τρόπο που την επηρεάζει μίλησε η Τζόυς Ευείδη, επισημαίνοντας πως είναι το χειρότερο πράγμα για εκείνη, καθώς δεν είναι ποτέ καλά όταν είναι ερωτευμένη.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, και δήλωσε πως όταν ερωτεύεται σκέφτεται συνεχώς τι μπορεί να έχει κάνει λάθος και τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και αυτό δεν είναι κάτι που της αρέσει.

Η Τζόυς Ευείδη είπε για τον έρωτα στη ζωή της: «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω. Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, πως δεν τα έχω κάνει σωστά και έπρεπε να τα έχω κάνει αλλιώς, σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος. Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».

Δείτε το βίντεο