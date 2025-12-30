Τζόυς Ευείδη: Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας, δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη

Δεν πετάω, σούρνομαι, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τον έρωτα και τον τρόπο που την επηρεάζει μίλησε η Τζόυς Ευείδη, επισημαίνοντας πως είναι το χειρότερο πράγμα για εκείνη, καθώς δεν είναι ποτέ καλά όταν είναι ερωτευμένη.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, και δήλωσε πως όταν ερωτεύεται σκέφτεται συνεχώς τι μπορεί να έχει κάνει λάθος και τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και αυτό δεν είναι κάτι που της αρέσει.
Η Τζόυς Ευείδη είπε για τον έρωτα στη ζωή της: «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω. Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, πως δεν τα έχω κάνει σωστά και έπρεπε να τα έχω κάνει αλλιώς, σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος. Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα λάθη που έχει κάνει στη ζωή της: «Έχω κάνει πάρα πολλές βλακείες στη ζωή μου. Έχω κάνει “δώρα” κανονικά στη δουλειά. Δώρα του τύπου “έρχομαι να παίξω τζάμπα”. Όλοι τα έχουμε κάνει αυτά. Δεν χρειάστηκε να το πω αλλά είναι το γνωστό “θα μας κάνεις μια φιλική συμμετοχή;” και επειδή είναι κάποιος φίλος προφανώς σε μια δουλειά και δεν θες να τον στενοχωρήσεις, την κάνεις πολύ απλά. Ε, λίγο αισθάνεσαι ότι σε έχουν εκμεταλλευτεί αλλά τι να κάνουμε τώρα; Δεν έχω χειρότερο από το να διαπραγματεύομαι τα deals, είναι τραγικό. Θα ήθελα έναν μάνατζερ στο εξωτερικό αλλά εδώ, τι; Μάνατζερ στο χωριό;», τόνισε.
