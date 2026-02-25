Πέθανε ο ράπερ Oliver «Power» Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan

«Με λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Oliver “Power” Grant, οραματιστή επιχειρηματία και συνιδρυτή του θρυλικού Wu-Tang Clan» αναφέρει η ανακοίνωση.

Την είδηση του θανάτου του ράπερ έκανε γνωστή ο δημοφιλής ιστότοπος μουσικής και πολιτισμού Okay Player

Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο Oliver “Power” Grant, ράπερ και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Wu-Tang Clan.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We are saddened to announce the passing of Oliver "Power" Grant, visionary entrepreneur and co-founder of the legendary Wu-Tang Clan.<br><br>A driving force behind one of hip-hop's most influential movements, Power helped build a global legacy rooted in independence, ownership, and… <a href="https://t.co/TC2vt4MMfx">pic.twitter.com/TC2vt4MMfx</a></p>— Okayplayer (@okayplayer) <a href="https://twitter.com/okayplayer/status/2026431306339602787?ref_src=twsrc%5Etfw">February 24, 2026</a></blockquote>

Ο ιστότοπος ανέφερε ότι ο Grant, ως οραματιστής επιχειρηματίας και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της χιπ χοπ σκηνής.

Η αφοσίωσή του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας βοήθησε στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας κληρονομιάς, που δεν επηρέασε μόνο τη μουσική, αλλά δημιούργησε μια δυναστεία πολιτισμού, ανεξαρτησίας και ιδιοκτησίας.

Wu-Tang Clan: Η hip hop κολεκτίβα

Οι Wu-Tang Clan ξεκίνησαν στο Staten Island της Νέας Υόρκης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έμελλε να γίνουν σύμβολο για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Ξεκίνησαν ως δεκαμελές συγκρότημα, κάτι που φάνταζε ακατόρθωτο για την εποχή.

Οι Wu-Tang έγραψαν ιστορία στην παγκόσμια hip-hop σκηνή. Με ήχο επαναστατικό. και εμπλουτισμένο με κινηματογραφικά samples (κυρίως από ταινίες πολεμικών τεχνών), αλλά και με soul επιρροές.