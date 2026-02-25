Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Ό,τι κι αν σατιρίζεις, θέλει μια προσοχή με το correct»»

Ο γνωστός και επιτυχημένος stand up comedian Αλέξανδρος Τσουβέλας, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινό” για τη σάτιρα, την τηλεόραση και… για τον Νίκο Μουτσινά!

«Βλέπουμε πως όταν υπάρχει σάτιρα σε θέματα πολιτικής, αρχίζουν οι τριγμοί. Σάτιρα κάνουν πετυχημένα πολλά χρόνια οι Ράδιο Αρβύλα, ο Λαζόπουλος, ο Ζαραλίκος… Ότι κι αν σατιρίζεις τώρα, θέλει μια προσοχή με το correct», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε στη συνέχεια: «Εννοείται πως έχω βιώσει επαγγελματικά την απόρριψη και σε όλα τα επίπεδα, βιώνουμε καθημερινά απορρίψεις. Αυτό που κάνουμε στην τηλεόραση με την Έλενα Χαραλαμπούδη είναι μια χαρά. Έρχονται καταξιωμένοι ηθοποιοί που μπορεί να σε έβλεπαν φειδωλά λόγω ίντερνετ. Βλέπουν ότι γίνεται επαγγελματική δουλειά και «ξεκλείδωσε» μια πίστα για του χρόνου».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε επίσης: «Νίκο Μουτσινά, δώσε μου τα χρήματα που έχεις υπογράψει στο Star. Καλή επιτυχία στον Νίκο. Θα παρουσίαζα ένα τηλεπαιχνίδι αν είχε το κωμικό στοιχείο και την αγωνία. Αν δεν δεχτώ επίθεση στα social, κάτι κάνω λάθος. Κρύβονται πίσω από μια οθόνη και γράφουν ότι γουστάρουν».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε τονίσει προ ημερών ότι δέχτηκε επικριτικά σχόλια από άτομα που προφανώς δεν κατάλαβαν το περιεχόμενο ανάρτησής του. O stand-up comedian έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων μία δημοσίευση στο Facebook, σημειώνοντας πως ο «μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» και πρόσθεσε ότι «είχε μόλις 12 followers».