Stylianos για Akyla: Του άξιζε η πρωτιά, ήρθε σαν σίφουνας

Για τον Akyla και το «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision μίλησε ο Stylianos, ο οποίος συμμετείχε στον ελληνικό τελικό με το τραγούδι «You & I», σημειώνοντας πως ο 27χρονος ήρθε σαν σίφουνας και θα πάει πολύ καλά στον διαγωνισμό.

Όπως ανέφερε, η πρωτιά άξιζε στον Akyla.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο «Breakfast@Star»δήλωσε πως η στιγμή που η μητέρα του νικητή του ελληνικού τελικού ανέβηκε στη σκηνή ήταν πολύ έντονη για όλους, ενώ επισήμανε πως του λείπει πολύ ήδη η εμπειρία του στο Sing for Greece.

Ο Stylianos, αρχικά, είπε για τον Akyla: «Άξιζε να πάρει την πρωτιά. Έγινε ένας χαμός. Ο κόσμος έχει τρελαθεί, εννοείται και του αξίζει του Akyla πάρα πολύ. Δηλαδή είναι εξαιρετικό παιδί, πολύ καλός τραγουδιστής επίσης. Θα πάει τέλεια, εγώ είμαι σίγουρος. Ο Akylas ήρθε σαν σίφουνας. Ήταν τυφώνας η κατάσταση και ο κόσμος το λάτρεψε το τραγούδι. Βεβαίως πιστεύω και στη νίκη της χώρας μας. Όταν άνοιξε η ψηφοφορία και για όσους ήταν εκτός χώρας, μπορούσαμε να δούμε, γινόταν χαμούλης».

Έπειτα πρόσθεσε για τη στιγμή που ανέβηκε η μαμά του Akyla στη σκηνή, μετά τη νίκη του: «Ο Good Job Nicky μου έλεγε "θα κλάψω". Ήταν τόσο έντονη η αγάπη από όλους εκείνη τη στιγμή και από τη μαμά του. Ήταν πολύ έντονη στιγμή».

Για τη δική του εμπειρία στον διαγωνισμό, ο Stylianos ανέφερε: «Εμένα μου λείπει πάρα πολύ η εμπειρία του ελληνικού τελικού. Με το που τελείωσε, λυπήθηκα λιγάκι και δεν το περίμενα, περίμενα ότι θα ξεκουραστώ. Δεν έχω ξεκουραστεί, έχω ακόμη την αίσθηση του ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι παραπάνω. Η αγάπη του κόσμου ήταν κάτι έντονο για μένα, ακόμη προσπαθώ να το διαχειριστώ. Η αγάπη του κόσμου είναι καθημερινή ακόμη. Σήμερα έγινε και το release του τραγουδιού μου, οπότε έχουν αρχίσει τώρα τα stories, τα μηνύματα, “καλοτάξιδο”».